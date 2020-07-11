ریکاوری پرسپولیس ها در روز بازگشت سه بازیکن مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان یک روز بعد از پیروزی بر ماشین‌سازی از ساعت ۱۸ در ورزشگاه کاظمی تمرین خود را آغاز کردند.

در این تمرین بازیکنان به دو گروه تقسیم شدند. بازیکنانی که در بازی دیشب به میدان رفته بودند زیر نظر بدنساز تیم ریکاوری کردند و سایر بازیکنان نیز برنامه‌های تاکتیکی کادر فنی را اجرا کردند.

پاسکاری کوتاه و فوتبال تحت فشار از جمله برنامه‌های این گروه بود. در این تمرین امید عالیشاه، وحید امیری و محمد نادری به تمرینات گروهی بازگشتند اما محسن ربیع خواه زیر نظر کادر پزشکی و بدنساز کار کرد. سرخپوشان فردا استراحت می‌کنند و دوشنبه بعد از انجام تست کرونا تمرین خواهند کرد.