راهبرد فراگیری برای ساقط کردن طرح الحاق و معامله قرن تدوین شود

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از العهد، اسماعیل هنیه در سخنانی در همایش اتحاد ضد معامله قرن و طرح الحاق، خواستار راهبرد محوری برای ساقط کردن طرح الحاق کرانه باختری و نیز معامله قرن در راستای تحقق هدف آزادی فلسطین از بحر تا نهر به پایتختی قدس و بازگشت آوارگان فلسطین به خانه و کاشانه خود و آزادی همه اسیران از زندان‌های رژیم صهیونیستی شد.

وی گفت: این خطری فقط برای فلسطین و ملت آن نیست بلکه خطری برای جهان عرب و اسلام است. ما فلسطینی‌ها اعم از حماس و فتح و جهاد و همه شاخه‌های مقاومت فلسطین بر مخالفت با معامله قرن و طرح الحاق کرانه باختری تاکید داریم.

هنیه از تلاش‌های برای وحدت میان فلسطینی‌ها تمجید و بر ضرورت توقف هر گونه همکاری با صهیونیست‌ها و مقاومت فراگیر تاکید کرد و گفت: ما در برابر دشمنی هستیم که ابداً حقوق ما را به رسمیت نمی‌شناسد.

رئیس دفتر سیاسی حماس بر آمادگی مقاومت فلسطین برای رویارویی با رژیم صهیونیستی تاکید و بیان کرد: ضربات مقاومت فلسطین به دشمن دردناک خواهد بود. ما در برابر نبرد سرنوشت ساز قرار داریم که نبرد مرگ و زندگی است.

هنیه بر ضرورت تشکیل بلوک عربی و اسلامی قوی در منطقه در حمایت از فلسطین و در مخالفت با معامله قرن و تقویت پایداری ملت فلسطین به ویژه در قدس و غزه تاکید کرد.

وی رژیم صهیونیستی را تهدیدی برای ملت فلسطین و امت اسلامی دانست و گفت: ما در برابر تحول خطرناکی در روند رویارویی با دشمن صهیونیست قرار داریم. طرح الحاق کرانه باختری به منزله حمایت کامل دولت ترامپ از رژیم صهیونیستی است تا حقوق ملت فلسطین را پایمال کند و فراتر از آن حق تملک جولان سوریه را به این رژیم داده است. ما در برابر طرح الحاق جولان، در برابر قدس به عنوان پایتخت صهیونیست‌ها، در برابر الحاق بیش از ۳۰ درصد کرانه باختری و الحاق کامل منطقه دره رود اردن قرار داریم.