هفتمین جشنواره هنرآسمانی در قم پایان یافت/ تربیت طلبه شاعر

به گزارش مهر در آئین اختتامیه هفتمین جشنواره هنر آسمانی که در مدرسه علمیه معصومیه قم و با حضور آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور برگزار شد از ۱۱ نفر برگزیده رشته شعر و نثر ادبی و ۵ نفر برگزیده رشته داستان با اهدای لوح سپاس و هدایایی قدردانی شد.

رهبر معظم انقلاب در یکی از دیدارهایشان با مسئولان جشنواره هنر آسمانی که فیلمش در آغاز این آئین پخش شد؛ حوزه را محل برای استعدادهای مختلف دانستند و فرمودند: خوب است که در زمینه شعر هم حوزه بتواند به تربیت طلاب - مشروط بر اینکه به سایر دروس لطمه نزند - بپردازد.

معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه هم در این مراسم گفت: مجموعاً ۱۰۷۵ اثر هنری در قالب شعر و داستان به این جشنواره ارسال شد که ۵۸ اثر در شعر و نثر ادبی و ۲۰ اثر در رشته داستان، نامزد راهیابی به مرحله نهایی شدند.

حجت الاسلام والمسلمین نبوی همچنین از تدوین طرح جامع هنر و ابلاغ آن به مدارس علمیه کشور خبر داد و افزود: دشمنان هزینه‌های میلیارد دلاری بر علیه نظام جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلف دارند امیدواریم نظام جمهوری اسلامی هم یک دهم آن هزینه‌ها را برای مقابله با آن اختصاص دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، تاکید کرد: در حوزه، هنر و رسانه را نباید به صورت بخشی نگریست بلکه باید تلاش کرد برای اثر گذاری در نسل جوان زبان هنر شناخته و در حوزه تدوین شود.