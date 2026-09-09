به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، بخش پژوهشی بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران - مبارک با تمرکز بر موضوعات تخصصی حوزه نمایش عروسکی، از جمله تئاتر عروسکی کاربردی و پداگوژیک، تاریخ تئاتر عروسکی در ایران معاصر، تئاتر عروسکی و فناوری‌های نوین و تئاتر عروسکی و مخاطب‌شناسی برگزار می‌شود.

محمدباقر قهرمانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، کامران سپهران عضو هیئت علمی دانشگاه هنر و رامتین شهبازی عضو هیئت علمی دانشگاه سوره به‌عنوان اعضای هیئت داوران بخش مقالات معرفی شده‌اند.

در مجموع ۶۳ چکیده مقاله به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که از این میان، ۵ چکیده به زبان انگلیسی است.

آخرین مهلت ارسال مقاله کامل، ۷ مهر و زمان اعلام نتایج نهایی داوری، ۱۴ مهر تعیین شده است.

در ادامه، چکیده مقالات انتخابی در محورهای مختلف بخش پژوهشی جشنواره به این شرح است:

تئاتر عروسکی کاربردی و پداگوژیک ـ علمی پژوهشی

۱- «بازخوانی ظرفیت‌های آموزشی نمایش‌های عروسکی سنتی ایران بر اساس رویکرد تخیل‌محور کایرن ایگان»

نویسنده: الکا هدایت

۲- «نقش آکادمی در حرفه‌ای‌سازی تاریخ تئاتر عروسکی در ایران معاصر: از خیمه‌شب‌بازی سنتی تا نهادینه‌شدن نمایش عروسکی مدرن؛ برهم‌کنش داده‌سازی و تغییر ساختار نسلی هنرمندان تئاتر عروسکی ایران»

نویسنده: حمید بهرامی

۳- «بررسی ظرفیت‌های هنر نمایش عروسکی/مشارکتی در مواجهه با ترس از تاریکی در کودکان ۵ تا ۱۰ سال»

نویسندگان: پریسا فلاح، سجاد آقابابایی

۴- «تأثیر تئاتر عروسکی بر آموزش رسمی و غیررسمی در کشورهای مختلف؛ مطالعه‌ای تطبیقی درباره ظرفیت‌های آموزشی، اجتماعی و فرهنگی تئاتر عروسکی و دلالت‌های آن برای ایران»

نویسنده: سید مصطفی مقیمی

۵- «جادوی عروسک؛ صورت‌بندی یک روش پداگوژیک در تئاتر عروسکی کودکان بر پایه تجربه‌های مولد»

نویسنده: محسن اکرمی

۶- «نقش دانشگاه در توسعه تئاتر عروسکی ایران بر اساس نظریه «نهادهای محوری در فرهنگ و هنر» در آرای آماندا اشلی و لسلی دورهام»

نویسنده: مهدی حامدسقایان

۷- «عروسک؛ هنر حافظه، مطالعه‌ای عصب‌شناختی»

نویسنده: نگین کشفی

تئاتر عروسکی کاربردی و پداگوژیک ـ مروری و ترویجی

۸- «کاربرد آواجی نینگیو جوروری در آموزش رسمی و غیررسمی کودکان ژاپن؛ تحلیل سازوکارهای آموزشی مدارس، باشگاه‌های دانش‌آموزی و گروه‌های کودکان»

نویسنده: ثریا جواهری

۹- «چگونگی کاربرد عروسک‌های بومی و برساخت از ادبیات ایران و جهان در ترویج روایتگری و تئاتر کاربردی برای کودک و نوجوان»

نویسنده: لیلا کفاش‌زاده

۱۰- «راهبردهای زبانیِ شخصیتِ مبارک در خیمه‌شب‌بازی ایران: مطالعه‌ای کاربردشناختی»

نویسنده: مرتضی آسمانی

۱۱- «شازده‌کوچولو و خلبان خیال: نمایش عروسکی، عروسک‌های ساده و رهایی تخیل جمعی کودکان پیش از دبستان»

نویسنده: مقداد شیری

تاریخ تئاتر عروسکی در ایران معاصر ـ سایر

۱۲- «چُتِلی بَبِه؛ عروسکی در آب، جهانی در خیال»

نویسنده: حامد ترابی

۱۳- «سازنده نخستین ماسک و تن‌پوش برای تئاتر کودکان»

نویسنده: داوود کیانیان

تاریخ تئاتر عروسکی در ایران معاصر- علمی پژوهشی

۱۴- «عروسک آئینی در سنت‌های عروسکی ایران؛ مطالعه موردی عروسک چَم‌چَلوسی بهبهان»

نویسنده: ساسان شکوریان

۱۵- «از عروسک تا ابژه آئینی: مطالعه عروسک‌ها و شبه‌عروسک‌ها در آئین‌های زنانه زرتشتیان»

نویسنده: فریما رضائیان‌پور

۱۶- «نقش جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران ـ مبارک در حفظ و بازتولید خیمه‌شب‌بازی بر اساس نظریه آرشیو و رپرتوار دایانا تیلور (مطالعه موردی: دوره‌های هجدهم، نوزدهم و بیستم جشنواره)»

نویسندگان: محمدرضا رسولی، پریسا کیومرثی

۱۷- «عروسک در سفر میان دو فرهنگ: مطالعه موردی رابطه عروسک، عروسک‌گردان و دیگری در تبادل عروسک‌های مبارک و ایبیش در جشنواره بین‌المللی بورسا»

نویسنده: مژگان دولت‌آبادی

۱۸- «به سوی بوطیقای تماشا: از تماشای نمایش تا تماشای تماشا در تئاتر ترنس‌مدرن حمیدرضا اردلان»

نویسنده: میرمحمدرضا حیدری



۱۹- «زیبایی‌شناسی زشتی در بازنمایی هیولاهای اساطیری: مطالعه‌ای در نمایش عروسکی معاصر ایران با تکیه بر آرای اومبرتو اکو»

نویسنده: زینب کریمی بابااحمدی

تئاتر عروسکی و فناوری‌های نوین ـ علمی پژوهشی

۲۰- «از نخ تا الگوریتم: بازتعریف عاملیت و بدن‌مندی در عروسک‌گردانی فناورانه و کاربست انتقادی آن در تدوین الگوی مفهومی خیمه‌شب‌بازی ایرانی»

نویسنده: امین محمدی‌چری

۲۱- «از تئاتر اشیاء تا تئاتر داده‌ها: دراماتورژی تجربه حضور و مدیریت مشارکت فعال مخاطب در اجراهای عروسکی آنلاین»

نویسنده: رازگل معتمدی

۲۲- «از عروسک تا ربات: بازتعریف عاملیت در تئاتر عروسکی»

نویسنده: شیدا لطفی

۲۳- «جغرافیای دگردیسی در تئاتر عروسکی ایران: مطالعه تطبیقی شیوه‌های جان‌بخشی، موسیقی و روایت در سنت‌های عروسکی مناطق مختلف»

نویسنده: علیرضا داوری

۲۴- «پدیدارشناسی تجربه «حضور همدلانه» در تعامل انسان و ربات (مطالعه تطبیقی کنشگری انسان در قامت عروسک‌گردان با عامل رباتیک در نمایش‌های عروسکی)»

نویسنده: مینا امامی

تئاتر عروسکی و فناوری‌های نوین ـ مروری و ترویجی

۲۵- «احیای میراث نمایش عروسکی در عصر دیجیتال: مطالعه موردی پروژه Future Puppetry (تئاتر عروسکی آینده) در تایوان»

نویسنده: پرهام قاسمی

۲۶- «بازخوانی جان‌بخشی عروسک در مواجهه با هوش مصنوعی: ادراک دوگانه (Double Vision) در تئاتر عروسکی معاصر»

نویسنده: مهدیس ذکایی

تئاتر عروسکی و مخاطب‌شناسی ـ علمی پژوهشی

۲۷- «از انسان تا عروسک: دگرگونی تجربه مخاطب از شخصیت در گذار از اجرای رئالیستی به عروسکی؛ با تمرکز بر اجراهای عروسکی هملت»

نویسنده: بهرام جلالی‌پور

تئاتر عروسکی و مخاطب‌شناسی ـ English

۲۸- THAUMA IN THE EARLY YEARS: INTERACTIVE PUPPETRY AND IMMERSIVE DRAMA AS SPACES FOR HOLISTIC SELF-FORMATION AND WONDER WITHIN CHILD DEVELOPMENT

نویسنده: Cariad Astles

این مقاله به بررسی ارزش‌های رشدی، حسی و شناختی تئاتر عروسکی و تئاتر اشیاء برای خردسالان، به‌ویژه نوزادان و کودکان نوپا در بازه سنی سه ماه تا سه سال، می‌پردازد.

۲۹- Emerging Technologies and Global Practices in Puppetry Museology: Iran in Global Perspective

نویسنده: Shalaleh B. Ghodsi ـ Naples ۲۰۲۶

این مقاله به میراث فرهنگی نمایش عروسکی در موزه‌ها و شیوه‌های افزایش و تقویت هویت عروسک‌ها در چشم‌اندازی جهانی می‌پردازد.

مدیریت بخش پژوهش جشنواره برعهده فهیمه میرزاحسین است.

بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران–مبارک به دبیری پوپک عظیم‌پور تبریزی، مهر ۱۴۰۵ در تهران برگزار خواهد شد.