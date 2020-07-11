محفل قرآنی در حرم بانوی کرامت برگزار می شود

حجت الاسلام محسن آمره در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام برنامههای هفتگی حرم حضرت معصومه (س) افزود: سخنران قبل از نماز ظهر شنبه و یک شنبه حجتالاسلام والمسلمین فرزانه، دوشنبه و سهشنبه حجتالاسلام والمسلمین گودرزی، چهارشنبه حجتالاسلام والمسلمین اسماعیلی و پنجشنبه و جمعه حجتالاسلام والمسلمین خورشیدی خواهد بود.
وی با بیان اینکه روز پنجشنبه قبل از نماز مغرب محفل قرآنی برپا میشود، افزود: سخنرانان قبل از نماز مغرب حرم مطهر حضرت معصومه (س) در هفته جاری در روز شنبه تا دوشنبه حجتالاسلام والمسلمین مهدوی ارفع، سه شنبه حجتالاسلام والمسلمین صابری اراکی، چهارشنبه حجتالاسلام والمسلمین صابریان و جمعه حجتالاسلام والمسلمین فؤادیان خواهند بود.
مدیر کل روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت معصومه (س) بیان کرد: مراسم سخنرانی بعد از نماز عشاء نیز از شنبه تا جمعه به ترتیب توسط حجج اسلام والمسلمین حسینی قمی، ماندگاری، فرحزاد، مؤمنی، رفیعی، میرباقری و برادران دنبال خواهد شد.
وی گفت: دعای توسل حرم مطهر در سهشنبه شب توسط هیأت جانبازان استان قم، دعای کمیل توسط حسین حقی، زیارت جامعه کبیره پنجشنبه شب توسط حجتالاسلام شهیدی، زیارت آل یاسین عصر پنجشنبه توسط عبدالرضایی مقدم و دعای ندبه با سخنرانی حجتالاسلام پهلوان زاده و نوای حسن حیدرزاده برگزار خواهد شد.
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