صنایع آلاینده تهدید کننده آب و محیط زیست مناسبت استان سمنان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر شامگاه شنبه در شصتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان به میزبانی اتاق بازرگانی با بیان اینکه صنایع تهدید کننده آب و محیط زیست مناسبت استان نیست، ابراز کرد: باید در گزینش صنعت دقت بیشتری داشته و به مسائل آببری و زیست محیطی آن دقت کنیم.
وی افزود: صدور پروانههای تأسیس و بهرهبرداری در حوزه صنعت نیازمند تخصیص از سوی امور منابع آب استان است.
گزینش درست صنایع و معادن
استاندار سمنان گفت: آب و تأمین کسری آب در بخشهای مختلف باید به عنوان یکی از مسائل و دغدغههای اساسی استان و مطالبه جدی همگان باشد تا بتوانیم بهتر و مطلوبتر به مردم خدمت کنیم.
آشناگر تاکید کرد: استفاده از روشهای نوین به منظور بهرهوری بیشتر و همچنین کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی نیاز است تا بیش از پیش در دستورکار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه توجه به بخش معدن در استان سمنان همچنان باید در اولویت قرار داشته باشد بر لزوم گزینش در بخش صنعت در انتخاب صنایع ورودی با قید کم آببری و حفظ محیط زیست، تاکید کرد و عنوان داشت: به هیچ عنوان اجازه صدور پروانه فعالیت به صنایع پر آببر در مناطق بحرانی استان از لحاظ منابع آبی را نخواهیم داد.
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