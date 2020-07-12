به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی نماینده مردم تهران در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده متقاضی طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم و مالیات از خانه های خالی، اظهار داشت: همه نمایندگان در جریان جهش قیمت مسکن و اجاره بها هستند و به خوبی می دانند چه فشار سنگینی از این حیث بر مردم وارد شده است.

وی بیان کرد: رسیدگی به آشفته بازار مسکن جز مطالبات فوری مردم از مجلس یازدهم است که در این مسیر تلاش های بسیار خوبی از سوی کمیسیون مجلس و «علی نیکزاد» نایب رئیس دوم مجلس در حال انجام است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: کمک به عرضه فوری مسکن تنها از طریق افزایش مالیات بر خانه های خالی محقق می شود تا بتواند در سال ۹۹ اثر خودش را بر بازار مسکن بگذارد.

خاندوزی افزود: اگر این مساله به نیمه دوم سال موکول شود قطعا تاثیرات این طرح بر بازار مسکن بسیار دیر خودش را نشان می دهد و بر این اساس لازم است این طرح دو فوریتی هر چه سریع تر به تصویب برسد تا مشکل عرضه خانه های خالی حل و فصل شود.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن خالی در کشور وجود دارد، گفت: در بررسی طرح مذکور با وزارت راه و شهرسازی، مرکز پژوهش های مجلس و سازمان امور مالیاتی بحث و تبادل نظر صورت گرفته است.

فرهنگی: درباره مسکن نباید تصمیم عجولانه گرفت

در ادامه جلسه، محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس اظهار داشت: پیش از آنکه فوریت طرحی در مجلس مطرح شود، گزارش آن باید در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

وی بیان کرد: نسخه مجازی و مکتوب طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم در اختیار نمایندگان نیست و بر این اساس آیین نامه رعایت نشده است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: از سوی دیگر درباره مسکن نباید تصمیم عجولانه گرفت.

بر این اساس و طبق گفته امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس بررسی طرح مذکور به زمان دیگری موکول شد تا گزارش و مفاد آن در اختیار وکلای ملت قرار گیرد.