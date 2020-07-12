به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مجله اشپیگل گزارش داد ۱۶ ایالت آلمان در تلاش برای کاهش تأثیرات اقتصادی پاندمی کرونا به دنبال دریافت ۹۵ میلیارد یورو (معادل ۱۰۷ میلیارد دلار) وام جدید هستند.

به علاوه این وام‌ها دولت فدرال آلمان قرار است ۲۱۸.۵ میلیارد یورو اوراق قرضه برای کمک به اقتصاد خود که انتظار می‌رود ۶ درصد در سال جاری آب برود، صادر کند.

اشپیگل پس از نظرسنجی از وزیران مالی ایالتی آلمان محاسبه کرد که میزان وامی که این ایالت‌ها دریافت خواهند کرد روی هم به ۹۵ میلیارد یورو خواهد رسید.

طبق اعلام این مجله این ایالت‌ها در حال حاضر ۵۸۰ میلیارد دلار بدهی قبلی دارند.