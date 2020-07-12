همسایگان افغانستان درباره رهبری کابل بر روند صلح اجماع نظر دارند

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: تبادل زندانیان به عنوان پیش‌شرط آغاز مذاکرات بین‌الافغانی همچنان محل اختلاف میان کابل و گروه طالبان است حال آنکه ظاهراً طی روزهای اخیر، راهکاری برای برون رفت از این بن‌بست ارائه شده است. اگر این موضوع صحت داشته باشد طرفین برای نخستین بار در دوحه قطر، پشت میز مذاکرات مستقیم می‌نشینند حال آنکه کابل اصرار دارد روند صلح بین‌الافغانی تحت رهبری دولت انجام شود و در این بین، حمایت همسایگان را نیز خواستار شده است.

در این رابطه، خبرنگار مهر گفتگویی با «ناجیه انوری» سخنگوی وزارت امور صلح افغانستان داشته است.

به گفته انوری، کشورهای منطقه به ویژه همسایه‌های افغانستان با صلحی موافق هستند که تحت رهبری دولت کابل مدیریت شود.

وی همچنین تاکید کرد که دولت افغانستان زندانیان گروه طالبان را بر اساس مکانیزم از پیش تعیین شده آزاد می‌کند و کابل آماده است تا وارد گفتگوهای بین الافغانی شود.

انوری در تکمیل این بحث به خبرنگار مهر گفت: جمهوری اسلامی افغانستان و تیم مذاکره کننده این کشور با طالبان، آمادگی کامل را برای حضور در مذاکرات مستقیم با طالبان دارد.

به گفته وی، حکومت تلاش جدی را در راستای تکمیل هماهنگی‌ها و نهایی سازی مسائل باقی مانده انجام می‌دهد و با تکمیل این هماهنگی‌ها، تاریخ و مکان دقیق مذاکرات تعیین و آغاز می‌شود.

به گفته سخنگوی وزارت امور صلح افغانستان، به احتمال قوی دور اول مذاکرات در قطر آغاز خواهد شد.

انوری بر لزوم آزادی زندانیان برای اعتماد سازی بیشتر تأکید کرد و افزود: دولت افغانستان به تبادل زندانیان به عنوان راهی برای اعتماد سازی و حسن نیت در مذاکرات، باور دارد.

ناجیه انوری تاکید کرد که روند آزادی زندانیان دوطرفه است و از سوی کابل و بر اساس مکانیزم توافق شده با طالبان، صورت می‌گیرد.

انوری در پاسخ به اظهارات سخنگوی طالبان که در گفتگو با خبرگزاری مهر، نسبت به آزادی زندانیان ابراز نارضایتی کرده بود؛ افزود: آزادی زندانیان طالبان از سوی دولت افغانستان متناسب با اقدامات طرف مقابل، صورت می‌گیرد.

به گفته انوری، رهایی اسرای ارتش و نیروهای امنیتی جز عمده این تبادلات است.

همچنین سخنگوی وزارت امور صلح افغانستان، خواهان نقش صادقانه کشورهای منطقه در روند صلح شد و افزود: ایفای نقش صادقانه کشورهای منطقه در روند صلح افغانستان در پیشبرد موفقیت آمیز این روند بسیار تأثیر گذار است.

به گفته ناجیه انوری، دولت جمهوری اسلامی افغانستان و جامعه جهانی بر این باور است که وجود یک افغانستان با ثبات، به نفع ثبات و رفاه منطقه است.

انوری تأکید کرد که کشورهای همسایه روی روند صلح با رهبری دولت افغانستان اجماع نظر دارند.