علی مغازهای پژوهشگر و دبیر هنری فستیوال موسیقی نواحی آینهدار در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اما و اگرهای برگزاری این رویداد در دوره هفتم با توجه به شیوع ویروس کرونا توضیح داد: ستاد برگزاری فستیوال موسیقی نواحی آینهدار پیش از برگزاری هر دوره نهایت تلاش خود را انجام میدهد تا پژوهشهای لازم برای برگزاری این رویداد سالانه به طور کامل انجام دهد و پس از آن نیز ملزومات برگزاری رویداد و میزبانی از هنرمندان را فراهم کند. در این زمینه آنچه در حوزه برنامهریزی میبایست انجام گرفت مبتنی بر این نکته بود که هفتمین دوره این رویداد در پاییز امسال برگزار شود اما با توجه به ماجرای شیوع ویروس کرونا و اما و اگرهایی که در این زمینه وجود دارد هنوز نمیتوانیم تاریخ دقیقی را برای برپایی دوره هفتم اعلام کنیم.
وی افزود: به طور طبیعی در صورت ادامه شیوع این بیماری در پاییز قطعاً مسیر ما هم در نحوه برپایی فستیوال عوض خواهد شد. اما در این چارچوب فعلاً نگاه خوشبینانه این است که امیدواریم ممنوعیتی در آن زمان برای برگزاری رویدادهای موسیقایی وجود نداشته باشد تا ما بتوانیم بر اساس شیوهنامههای بهداشتی فستیوال را برگزار کنیم. این در حالی است که ما برای برگزاری دوره هفتم فستیوال بدون تماشاگر و در فضای مجازی نیز برنامهریزی داریم که اگر امکان برگزاری فستیوال با تماشاگر نبود آن را در قالب فضای مجازی پیش روی مخاطبان قرار دهیم. حتی ما طراحی کار را به شکلی انجام دادیم که مدت زمان برگزاری فستیوال در بازه زمانی طولانیتری باشد که بتوانیم بدون اینکه کوچکترین آسیبی به هنرمندان و مخاطبان وارد شود، فستیوال را برگزار کنیم.
این پژوهشگر شناخته شده موسیقی نواحی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: طبق برنامهریزیهای ما هفتمین دوره فستیوال موسیقی نواحی آینهدار، اواخر آبان و اوایل آذرماه سال جاری با محوریت موسیقی مناطق مرکزی و غرب کشور در تالار رودکی تهران برگزار میشود. این دوره از فستیوال به نوعی آخرین دوره برگزاری فستیوال آینهدار است که پس از آن تصمیم داریم تمامی آثاری را که در این چند دوره به صورت کامل ضبط و ثبت کردیم در قالب یک بسته موسیقایی ارزشمند پیش روی مخاطبان قرار دهیم تا یک ذخیره شنیداری ارزشمند در اختیار علاقه مندان موسیقی اقوام ایران قرار گیرد.
نخستین دوره فستیوال موسیقی نواحی «آینهدار» مهرماه سال ۹۲ به موسیقی شرق خراسان، سیستان و بلوچستان اختصاص داشت. ضمن اینکه دومین دوره آن در خرداد ماهِ سال ۹۴ میزبان موسیقیدانان جنوب ایران و مناطق حاشیه خلیجفارس از استانهای هرمزگان، بوشهر و خوزستان بود.
سومین سال آینهدار با موضوع موسیقی اقوام ایلی و عشایر کوچنشین بختیاری، قشقایی، لکی و لری در تیرماه ۱۳۹۵ برگزار شد. این در حالی است که چهارمین فستیوال آینهدار در آذر و دی سال ۹۶ میزبان عاشیقها و موسیقیدانان موغامی و گروههایی از استانهای آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و زنجان بود. پنجمین دوره فستیوال پنجمین فستیوال نیز آذرماه سال ۹۷ با حضور تعدادی از هنرمندان برگزیده موسیقی اقوام ایران با تمرکز روی موسیقی شمال ایران (دامنه شمالی البرز) شامل استانهای گیلان، مازندران و گلستان برگزار شد.
ششمین فستیوال موسیقی نواحی «آینه دار» نیز روزهای ۲۰ تا ۲۲ آذر ماه سال ۹۸ با تمرکز روی موسیقی مناطق ترکمن صحرا، شمال خراسان و جنوب البرز به دبیری هنری علی مغازهای در تالار رودکی برگزار میشود.
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