سند جامع فرهنگی متناسب با اقتضائات و زیست بوم در همدان وجود ندارد

حجت الاسلام محمدهادی نظیری در گفتگو با خبرنگار مهر به بیان آسیب‌های موجود در حوزه مسائل فرهنگی پرداخت و با بیان اینکه تبلیغات اسلامی استان همدان تعامل و هم‌افزایی واقعی با مجموعه‌های فرهنگی دیگر را مد نظر قرار داده است، عنوان کرد: متأسفانه استان همدان در زمینه اجرای برنامه‌های فرهنگی نقشه راه ندارد.

وی با تأکید بر لزوم توجه به تدوین نقشه جامع فرهنگی متناسب و مطابق با اقتضائات و اسناد بالادستی اضافه کرد: تکلیف مجموعه‌ها در حوزه فرهنگی مشخص نیست و وظایف مشخص نشده است.

حجت الاسلام نظیری با بیان اینکه همه صاحب‌نظر شده‌اند و تکثر و موازی‌کاری باعث شده برخی برنامه‌ها در این حوزه به خوبی پیش نروند، گفت: باید برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی که در سازمان تبلیغات اسلامی تدوین شده به اجرا درآید.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با اشاره به اینکه متأسفانه اراده‌ای برای انجام این کار وجود ندارد چراکه متولی مشخصی برای آن دیده نشده است، گفت: متأسفانه سند جامع فرهنگی متناسب با اقتضائات و زیست بوم در استان همدان وجود ندارد و تعدد دستگاه‌های تصمیم گیر در حوزه فرهنگی مشکل ساز شده است.

وی با بیان اینکه همین تکثر و موازی کاری‌ها باعث شده برای مثال ۲۰ مجموعه در مسجد مسئولیت داشته باشند در حالی که اما عملاً اتفاقی رخ نمی‌دهد و مسجد متولی ندارد، گفت: مرکز رسیدگی به امور مساجد با تلاش نماینده ولی فقیه در استان همدان شکل گرفته دستگاه‌های متولی وظایف خود را تفویض کرده‌اند تا کارها از یک کانال دنبال شود.

حجت الاسلام نظیری با بیان اینکه طبق این اقدام شورای عالی مساجد شکل گرفته که شخصیت‌های حقیقی و حقوقی مرتبط با مساجد در آن حضور دارند و مسائلی که مطرح می‌شود در مرکز امور رسیدگی به مساجد پیگیری می‌شود، گفت: ارتقای نقش مسجد در فضای جامعه ضروری است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه مساجد مهمترین سنگرها در فضای جامعه هستند؛ گفت: نقش محوری مسجد در مدیریت فضای جامعه به خصوص تربیت نوجوانان و جوانان نباید مورد غفلت واقع شود.