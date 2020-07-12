«برج نگهبانی» به تدوین رسید/ داستان کوتاه یک سرباز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، فیلم کوتاه «برج نگهبانی» به کارگردانی وحید مالمیر و تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان اراک با اتمام مراحل تصویربرداری در حال تدوین است.

فیلم کوتاه «برج نگهبانی» داستان سربازی را روایت می‌کند که در برجک نگهبانی خوابش می‌برد و زمانی که بیدار می‌شود دمپایی خود را روی دیوار برجک می‌بیند.

«برج نگهبانی» سومین فیلم مصوب شورای تولید انجمن سینمای جوانان استان مرکزی است.

برخی عوامل تولید این فیلم کوتاه عبارتند از نویسنده و کارگردانی: وحید مالمیر، تصویربردار: رضا احسان‌دار، صدابردار: مجید نجاتی، نورپرداز: پژمان ویسی‌نژاد، منشی‌صحنه: احسان بابایی، گریمور: لیلی کریمی، تهیه‌کننده: انجمن سینمای جوانان اراک.