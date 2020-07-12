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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۲۳

تصویربرداری «به من دست نزن» به پایان رسید/ آغاز مراحل فنی

تصویربرداری «به من دست نزن» به پایان رسید/ آغاز مراحل فنی

تصویربرداری فیلم کوتاه «به من دست نزن» به کارگردانی آوازه شاه نواز به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، تصویربرداری فیلم کوتاه «به من دست نزن» به نویسندگی و کارگردانی آوازه شاه‌نواز در تهران پایان یافت و وارد مراحل فنی شد.

در فیلم کوتاه «به من دست نزن» پیام احمدی نیا، نیکا شهباززاده، ابوالفضل ابهر، رها بختیاری و هیلدا کردبچه به عنوان بازیگران اصلی حضور دارند.

عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: آوازه شاه نواز، تهیه کننده: فرید ابراهیمی، سرمایه گذار: ثروت عجمی، مجری طرح: سعید مسرور، مدیر تصویربرداری: سالار اردستانی، طراح گریم: سیامک احمدی، صدابردار: امید عاشوری، منشی صحنه: غزل رشیدی، مدیر برنامه ریزی: رضا گمینی، عکاس: مجید طالبی، صحنه و لباس: نیکان خشکباری، تدوین و اصلاح رنگ: احسان واثقی، صداگذار: آرش قاسمی موسیقی: حسین طاهری جلوه های ویژه بصری: نیما ممتاز، مدیر تولید: محمد سیانکی و مدیر تدارکات: پژمان ذوالقدری، دستیار کارگردان: گلناز کاووسی و رضا سیدی، دستیار اول تصویربردار: مهرداد لشگری نورپرداز: پویا اقبالی، گروه تصویربرداری: مهرداد نوروزی، اردوان نوین، سینه موبیل: مهدی سرمدی، فیلمبردار پشت صحنه: مریم سهیلی، مجریان گریم: پدرام آزاد، یاسمن نیروانی، دستیار صدا: امیرعباس علیرضایی، مدیر صحنه: سامان کاظمی، دستیارصحنه: حامد امیری، پور لباس: المیرا عزیزی، حمل و نقل: ابوالفضل سرمد، دستیار تولید: احسان دلفانیان، علی مالکی، دستیار تدارکات: یوسف بنیادی و دیگر بازیگران: توران رمضانی، بهروز جلالی، مریم پور میرغفاری، سبحان صابری، پرگل پارساپور، بهاره ملااحمد.

کد مطلب 4971860

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