تصویربرداری «به من دست نزن» به پایان رسید/ آغاز مراحل فنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، تصویربرداری فیلم کوتاه «به من دست نزن» به نویسندگی و کارگردانی آوازه شاه‌نواز در تهران پایان یافت و وارد مراحل فنی شد.

در فیلم کوتاه «به من دست نزن» پیام احمدی نیا، نیکا شهباززاده، ابوالفضل ابهر، رها بختیاری و هیلدا کردبچه به عنوان بازیگران اصلی حضور دارند.

عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: آوازه شاه نواز، تهیه کننده: فرید ابراهیمی، سرمایه گذار: ثروت عجمی، مجری طرح: سعید مسرور، مدیر تصویربرداری: سالار اردستانی، طراح گریم: سیامک احمدی، صدابردار: امید عاشوری، منشی صحنه: غزل رشیدی، مدیر برنامه ریزی: رضا گمینی، عکاس: مجید طالبی، صحنه و لباس: نیکان خشکباری، تدوین و اصلاح رنگ: احسان واثقی، صداگذار: آرش قاسمی موسیقی: حسین طاهری جلوه های ویژه بصری: نیما ممتاز، مدیر تولید: محمد سیانکی و مدیر تدارکات: پژمان ذوالقدری، دستیار کارگردان: گلناز کاووسی و رضا سیدی، دستیار اول تصویربردار: مهرداد لشگری نورپرداز: پویا اقبالی، گروه تصویربرداری: مهرداد نوروزی، اردوان نوین، سینه موبیل: مهدی سرمدی، فیلمبردار پشت صحنه: مریم سهیلی، مجریان گریم: پدرام آزاد، یاسمن نیروانی، دستیار صدا: امیرعباس علیرضایی، مدیر صحنه: سامان کاظمی، دستیارصحنه: حامد امیری، پور لباس: المیرا عزیزی، حمل و نقل: ابوالفضل سرمد، دستیار تولید: احسان دلفانیان، علی مالکی، دستیار تدارکات: یوسف بنیادی و دیگر بازیگران: توران رمضانی، بهروز جلالی، مریم پور میرغفاری، سبحان صابری، پرگل پارساپور، بهاره ملااحمد.