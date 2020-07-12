مهدی دریاب، نویسنده رمان «تکفیری» که تاکنون به چاپ ششم رسیده است در گفت و گو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: بخشی از رمان تکفیری را در سوریه گردآوری کردم.
وی با بیان اینکه نوشتن رمان تکفیری دو سال طول کشید، افزود: از سال ۹۳ تا ۹۵ که در این میان توفیق حضور در جمع رزمندگان مدافع حرم داشتم و بخشی از پژوهش، مطالعه و نگارش این کتاب در سوریه انجام شد.
دریاب با بیان اینکه نویسندگی هم مثل سایر هنرها گرفتار بی تدبیریهای رایج هست، گفت: توانمندی قلم نویسندگان کازرونی همت مسئولان و دلسوزان را میطلبد.
وی درباره آغاز فعالیتهای ادبی خویش، عنوان کرد: فعالیت در عرصه نویسندگی، از فیلم نامه نویسی شروع شد اما از آنجا که نمیتوانستم ایدههایم را تبدیل به فیلم کنم، به تولید کتاب رو آوردم.
این نویسنده فعال در زمینه رمان و ادبیات داستانی پیرامون کتاب «پرونده هایباز» گفت: این پنجمین کتابم است که به چاپ رسیده و موضوع آن داستانکهایی از زندگی ۹۰ شهید مدافع وطن (امنیتداخلی) است.
دریاب، تصریح کرد: یک تیم مصاحبه کننده داریم که با خانوادهای شهدا مصاحبه میگیرند و از روی این مصاحبهها داستانکهایی مینویسم.
این نویسنده کازرونی، ادامه داد: داستانک ها به صورت عکس نوشته در کانال شهدای ناجا بارگذاری میشود؛ وقتی به تعداد مشخصی رسید یک کتاب از این داستانکها چاپ میشود که این کتاب جلد اول کار است.
وی با تصریح اینکه کمتر در این عرصه کار شده، افزود: نیروی انتظامی، سیزدههزار شهید دارد؛ پلیس آگاهی، راهور، مرزبانی و… همواره در حال ماموریتاند و در طول یک سال صدها شهید دارند.
دریاب با یادآوری اینکه کتاب تکفیری در یازدهمین دوره انتخاب کتاب سال سپاهپاسداران مقام سوم به دست آورد، تصریح کرد: اما این کتاب در کازرون همچنان گمنام است،؛ با اینکه اقتباسی از زندگی شهید علیاکبر پیرویان است و در کتاب از تنگچوگان تا میدان شهدا آورده شده و در بخشی از آن از لهجه کازرونی استفاده شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، «تکفیری» نوشته مهدی دُریاب، نویسنده معاصر ایرانی است؛ این رمان بر اساس زندگی دکتر علی اکبر پیرویان است که در سال ۱۳۵۹ و در زمان اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی، به همراه شماری از دیگر دانشجویان دانشکده علوم پزشکی تهران به این کشور سفر کردند تا به مجاهدین افغانی کمک کنند.
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