۷۰ درصد املاک و مستغلات اشتهارد فاقد سند رسمی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بستامی با تشریح اقدامات دادگستری به منظور حل مشکلات مردم این شهرستان، گفت: با توجه به اینکه بیش از هفتاد درصد ساکنان اشتهارد با مشکل اخذ سند رسمی املاک و مستغلات مواجه هستند و زمین‌هایی که ابنیه در آن احداث شده موات اعلام و به نام دولت سند تنظیم شده است تلاش بر آن شد که حقوق قانونی مردم اشتهارد احیا شود.

وی افزود: برای حل این مشکل کهنه که بیش از شصت سال از عمر آن می‌گذرد در سفر اخیر آیت الله رئیسی به استان البرز، موضوع از طریق این دادگستری مطرح و با پیگیری‌های رئیس کل دادگستری استان البرز، جلسه‌ای در این خصوص در قوه قضائیه توسط معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با حضور معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز، رئیس شعبه دهم تجدید نظر استان البرز و عضو هیئت نظارت اداره ثبت اسناد و املاک استان، مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان البرز، مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان البرز، شهردار اشتهارد و رئیس دادگستری اشتهارد و دیگر مسئولین تشکیل شد.

رئیس دادگستری اشتهارد با بیان اینکه با عملیاتی شدن تصمیم اتخاذ شده مشکل مردم این شهرستان در جهت تثبیت املاک و مستغلاتشان که از راهبردهای قوه قضائیه است حل می‌شود، گفت: با حل مشکل اهالی این شهرستان علاوه بر استفاده شهروندان از مزایای سند رسمی، از افزایش تعداد دعاوی مطروحه در دستگاه قضا پیشگیری خواهد شد تا جایی که اکنون قریب به چهار هزار پرونده آماده طرح دعوا در دادگستری است و چنانچه این اقدام دادگستری و قوه قضائیه به نتیجه برسد خدمت بزرگی در راستای حفظ حقوق عامه و پیگیری از وقوع جرم برای شهروندان این شهرستان و استان محسوب می‌شود.