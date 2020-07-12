فعالیت مراکز شماره گذاری خودرو در گیلان زوج و فرد شد

سرهنگ امیر طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور و استان گیلان، اظهار کرد: بر اساس دستور ستاد مقابله با ویروس کرونا فعالیت مراکز شماره گذاری خودرو تغییر کرد.

وی افزود: به موجب دستور العمل جدید ستاد مبارزه با کرونا مراکز شماره گذاری به منظور پیشگیری از انتقال این ویروس و همچنین جلوگیری از ایجاد تجمع به صورت زوج و فرد فعالیت می‌کنند.

رئیس پلیس راهور گیلان ادامه داد: این دستور العمل از روز گذشته ۲۱ تیر ماه در مرکز شماره گذاری خودرویی رشت آغاز و به مراجعان خدمات دهی می‌کند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس این طرح خودروهای دارای پلاک با اعداد زوج اعم از ۲، ۴، ۶، ۸ در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه به مرکز شماره گذاری خودرویی گیلان در رشت مراجعه می‌کنند، ادامه داد: صاحبان خودرو با پلاک فرد شامل ۳، ۵، ۷، ۹ نیز باید در روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه برای تعویض پلاک خودروی خود به این مرکز مراجعه کنند.

سرهنگ طالبی با بیان اینکه استفاده از ماسک در مراکز شماره گذاری اجباری است، از صاحبان خودروها خواست دستورالعمل‌های بهداشتی را در هنگام مراجعه به این مراکز رعایت کنند.