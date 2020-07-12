بازدید رییس ایکوم ‌از موزه تاریخ کانون پرورش فکری

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محیط‌طباطبایی در این نشست که به صورت زنده از صفحه اینستاگرام موزه تاریخ کانون پخش شد، گفت: تاریخ به معنای تقویم و روزنگاری نیست بلکه تاریخ به معنای باستان‌شناسی و شناخت کهن است.

او افزود: در تمام ادوار معاصر در نظام‌های آموزشی مختلف جهان توجه اصلی معلمان به درس تاریخ بوده و دیدگاه افراد به تمامی جهان از نگاه مبتنی بر باورهای اجتماعی در گذشته بوده است.

محیط‌طباطبایی ادامه داد: سرگذشت تمام پدیده‌ها و موضوع‌هایی مانند بهداشت، آموزش، اقتصاد، صنعت، محیط زیست و… که انسان‌ها با آن سرو کار دارند تاریخ است و دانستن آن‌ها به ما کمک می‌کند در زندگی گام‌هایی رو به جلو برداریم.

رئیس کمیته ملی موزه‌های ایران (ایکوم) در ادامه با بیان مثالی به اهمیت دانستن تاریخ پرداخت و گفت: اگر بخواهیم از روی نهری عبور کنیم ابتدا چند گام به عقب می‌رویم، این عقب رفتن به ما انرژی و توان می‌دهد که بتوانیم از روی نهر عبور کنیم در واقع مطالعه‌ی تاریخ همان چند گام به عقب رفتن برای پیشرفت است.

او گفت با آگاهی از گذشته می‌توانیم به مدارج بالاتر برسیم همان‌طور که برای رسیدن به پشت‌بام نیاز است پله‌ها را یکی یکی بسازیم.

رئیس کمیته ملی موزه‌های ایران در ادامه یادآور شد: همواره نظام‌های آموزشی که مبتنی بر تاریخ کار می‌کنند افراد را به خلاقیت و مدارج بالا می‌رساند تا نظام‌هایی که مبتنی بر نتایج باشند.

او خاطرنشان کرد: هر موضوعی در زندگی از جمله پوشاک، خوراک، آموزش و… گذشته و تاریخی دارد که اگر آن‌ها را درک کنیم می‌توانیم زندگی بهتری داشته باشیم.

محیط‌طباطبایی گفت: تاریخ حافظه بشر است و انسانی می‌تواند پیشرفت کند که حافظه بهتری دارد و بر اساس تجربه‌های گذشته خود چرایی و چگونگی هر پدیده‌ای را مورد مطالعه قرار دهد.

وی دانستن تجربه‌های گذشتگان را بسیار مهم دانست و افزود: تاریخ را با شیوه‌های مختلف می‌توان به آیندگان منتقل کرد که یکی از راه‌های آن قصه است و با قصه‌گویی می‌توان تاریخ را به شکل داستان روایی به مخاطب امروز منتقل کرد.

مشاور رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور در ادامه یادآور شد: تاریخ مفهوم گذشته و حافظه انسان است که باید به نسل‌های بعدی منتقل شود و موزه تاریخ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با آموزش‌های غیرمستقیم خود در این زمینه نقش مهمی می‌تواند ایفا کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مشکل هویت و آموزش که امروز با آن روبرو هستیم نتیجه‌ی از هم گسیختگی و قطع نگاه تاریخی برای آینده در زندگی عام و عموم مردم بوده که از میان رفته است در حالی که تاریخ جدای از ریاضی، آشپزی و شیوه‌های زندگی نیست و تاریخ یک امر فرابخش و عام است.

نشست «چرا تاریخ» ساعت ۱۱ روز ۲۱ تیر ۱۳۹۹ به صورت زنده از صفحه اختصاصی موزه تاریخ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان در اینستاگرام پخش شد.