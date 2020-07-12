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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۱۰

دریادار سیاری:

۱۴ هزار بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های ارتش پذیرش شدند

۱۴ هزار بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های ارتش پذیرش شدند

معاون هماهنگ‌کننده ارتش گفت: از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور ۱۴ هزار بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های ارتش بستری شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش امروز در حاشیه مراسم افتتاح بخش‌های بازسازی شده بیمارستان بعثت نیروی هوایی ارتش در جمع خبرنگاران، گفت: از ابتدای اسفند تاکنون که بیماری کرونا شیوع پیدا کرده است، همه سامانه‌های بهداشت و درمان نیروی‌های مسلح و به‌ویژه ارتش در خدمت کارکنان و مردم بودند به نحوی که طی این مدت ۱۴ هزار بیمار کرونایی را پذیرش کردند.

وی با اشاره به اینکه کارکنان بخش بهداشت و درمان نیروهای مسلح تاکنون خدمات ارزشمندی را ارائه کرده‌اند، افزود: بیمارستان بعثت آمادگی دارد که همچنان به ارائه خدمات خود به بیماران کرونایی ادامه دهد تا بیماری بیش از این شیوع پیدا نکند.

معاون هماهنگ کننده ارتش اظهار داشت: این بیمارستان به عنوان قطب درمانی در منطقه‌ای راهبردی و اثرگذار قرار دارد به همین جهت بیمارستان نیاز به بازسازی داشته و دارد که این مهم امروز به نتیجه رسیده است.

امیر سیاری گفت: این بازسازی در شرایط کرونایی صورت گرفته است به نحوی که از این فرصت استفاده و پنج هزار و ۵۰۰ متر مربع را بازسازی کردند.

کد مطلب 4972046
هادی رضایی

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