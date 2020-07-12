به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش امروز در حاشیه مراسم افتتاح بخش‌های بازسازی شده بیمارستان بعثت نیروی هوایی ارتش در جمع خبرنگاران، گفت: از ابتدای اسفند تاکنون که بیماری کرونا شیوع پیدا کرده است، همه سامانه‌های بهداشت و درمان نیروی‌های مسلح و به‌ویژه ارتش در خدمت کارکنان و مردم بودند به نحوی که طی این مدت ۱۴ هزار بیمار کرونایی را پذیرش کردند.

وی با اشاره به اینکه کارکنان بخش بهداشت و درمان نیروهای مسلح تاکنون خدمات ارزشمندی را ارائه کرده‌اند، افزود: بیمارستان بعثت آمادگی دارد که همچنان به ارائه خدمات خود به بیماران کرونایی ادامه دهد تا بیماری بیش از این شیوع پیدا نکند.

معاون هماهنگ کننده ارتش اظهار داشت: این بیمارستان به عنوان قطب درمانی در منطقه‌ای راهبردی و اثرگذار قرار دارد به همین جهت بیمارستان نیاز به بازسازی داشته و دارد که این مهم امروز به نتیجه رسیده است.

امیر سیاری گفت: این بازسازی در شرایط کرونایی صورت گرفته است به نحوی که از این فرصت استفاده و پنج هزار و ۵۰۰ متر مربع را بازسازی کردند.