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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۵۳

قبل از سفر نخست وزیر عراق به واشنگتن؛

کمیسیون امنیت پارلمان عراق نشست مهمی با الکاظمی برگزار می کند

کمیسیون امنیت پارلمان عراق نشست مهمی با الکاظمی برگزار می کند

یکی از اعضای کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق اعلام کرد که این کمیسیون نشست مهمی را با نخست وزیر این کشور قبل از سفر به واشنگتن برگزار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق از عزم خود برای دیدار با مصطفی الکاظمی طی روزهای آتی قبل از سفر نخست وزیر عراق به واشنگتن خبر داد.

بدر الزیادی عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق اعلام کرد: هدف از سفر الکاظمی به واشنگتن پایتخت آمریکا بررسی موضوع حضور نیروهای خارجی در عراق است.

وی تاکید کرد: کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق قصد دارد که قبل از سفر وی به آمریکا، طی دو روز آینده با وی دیدار کند تا موضوع خروج نیروهای آمریکایی از عراق را مورد رایزنی قرار دهد.

این عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق بیان کرد: مصوبه پارلمان عراق برای بیرون راندن نیروهای خارجی برای الکاظمی الزام آور است و قابل چانه زنی نیست.

وی افزود که این کمیسیون هر طرفی که بر حضور نیروهای خارجی در کشور به هر دلیلی اصرار ورزد را بازخواست خواهد کرد.

کد مطلب 4972084

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