صادرات گاز روسیه به ترکیه متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سه منبع اعلام کردند که صادرات گاز روسیه به ترکیه با خط لوله بلو استریم که در ماه مه به دلیل تعمیرات متوقف شده بود، همچنان از سر گرفته نشده است، زیرا آنکارا در حال افزایش خرید الانجی و جایگزین کردن آن با منابع گازپروم است.
روابط روسیه و ترکیه، یکی از بزرگترین مصرفکنندگان گاز طبیعی مسکو، در سالهای گذشته تیره و تار بوده است.
از آنجا که قیمت گاز گازپروم چند برابر قیمت گاز طبیعی مایعشده (الانجی) است، به گفته تحلیلگران، واردات ترکیه از ایالات متحده آمریکا و دریافت گاز از طریق خط لولهای از جمهوری آذربایجان در حال افزایش است.
یک منبع انرژی ترکیه و دو منبع انرژی روسیه در این باره گفتند: شرکت بوتاش ترکیه در ماه مه اعلام کرده بود عملیات تعمیر و نگهداری خط لوله بلو استریم از ۱۳ تا ۲۹ ماه مه انجام خواهد شد، اما راهاندازی دوباره این خط لوله تاریخ مشخصی ندارد.
یک منبع روس گفت: در حالی که استفاده از بخشی از تنها یک خط لوله (ترک استریم) کافی است، نیازی به استفاده از دو خط لوله نیست. هماکنون یکی از دو خط لوله ترک استریم با ظرفیت سالانه ۱۵ میلیارد و ۷۵۰ میلیون مترمکعب بهکار گرفته میشود.
گازپروم از اظهارنظر درباره زمان بازگشایی خط لوله بلواستریم خودداری و اعلام کرد: گازرسانی به ترکیه مطابق درخواست شرکتهای واردکننده انجام میشود. قراردادها براساس اصل بگیر یا بپرداز (take or pay) امضا میشوند.
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