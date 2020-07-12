۵۸۴ جواز تاسیس استخراج رمز ارز صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، علیرضا هادی در خصوص ارز دیجیتال بیان کرد: بر اساس تصویب نامه سال گذشته هیأت وزیران واحدهای رمز ارز جزو واحدهای صنعتی شناخته شده‌اند.

وی در خصوص مجوزهای این واحدها نیز تصریح کرد: در وزارت صمت دو مجوز عمومی برای واحدهای صنعتی وجود دارد که یکی جواز تأسیس برای آماده سازی مقدمات از جمله زمین، زیرساخت‌ها، برق و… خرید و نصب و راه اندازی دستگاه‌ها است و دیگری پروانه بهره برداری است که وقتی مرحله اول تکمیل شد، پروانه بهره برداری صادر می‌شود.

مدیرکل دفتر طرح‌ها و تأمین مالی وزارت صمت اضافه کرد: با ارسال دستورالعملی در سال گذشته به سراسر کشور، نحوه ثبت نام و ارائه درخواست برای صدور جواز تأسیس رمز ارزها را مشخص کردیم.

هادی گفت: متقاضیان از طریق سامانه بهین یاب و لینک درخواست مجوز تأسیس رمز ارز، ثبت نام و اطلاعات حداقلی و مشخصات دستگاه‌ها را ثبت می‌کنند، با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم با هماهنگی وزارت نیرو کار شروع می‌شود تا به مرحله صدور پروانه بهره برداری مانند دیگر مجوزهای صنعتی برسد.

۵۸۴ جواز تأسیس استخراج رمز ارز صادر شده است

وی ادامه داد: از زمان ابلاغ این دستورالعمل حدود ۷۹۰ بنگاه و شخص درخواست خود را در سامانه بهین یاب قطعی کرده‌اند و حدود ۵۸۴ بنگاه نیز جواز تأسیس خود را دریافت کرده‌اند و در حال انجام مراحل تکمیلی جهت دریافت پروانه بهره برداری هستند.

صدور ۱۴ پروانه بهره برداری برای استخراج رمز ارزها در کشور

مدیرکل دفتر طرح‌ها و تأمین مالی وزارت صمت یک بنگاه صرفاً در خارج از مناطق آزاد و ویژه تجاری و ۱۳ بنگاه در مناطق آزاد و ویژه تجاری پروانه بهره برداری استخراج رمز ارز را دریافت کرده‌اند و در حال فعالیت و تولید رمز ارز هستند.

هادی یادآوری کرد: از ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ مصوبه هیأت وزیران در خصوص استخراج رمز ابلاغ شد، در این ابلاغ نوع فعالیت و نرخ انرژی (برق و گاز) و مسئول صدور مجوزها (وزارت صمت) تعیین شده است که در همین راستا به همه استان‌ها تفویض لازم را برای صدور مجوزها داده‌ایم و صدور این مجوزها در حداقل زمان ممکن امکان پذیر است.

وی ادامه داد: مهمترین عامل هزینه‌ای تولید انواع رمز ارزها از جمله بیت کوین انرژی است و با توجه به انرژی یارانه‌ای در کشورمان، پتانسیل استفاده از این انرژی یارانه‌ای به صورت غیرمجاز هم وجود دارد که باید مورد توجه و نظارت قرار بگیرد.

مدیرکل دفتر طرح‌ها و تأمین مالی وزارت صمت یکی از مهمترین مسائل برای روی آوردن به استخراج رمز ارزها با استفاده از انرژی غیرمجاز را تعرفه دانست و گفت: به ازای هر کیلوبایت ساعت حدود ۹۶۴ تومان هزینه مصرف است که در هشت ماه سال این هزینه نصف و در چهار ماه پرمصرف سال دو برابر می‌شود که مردم علاقه‌ای با این تعرفه بالا برای استخراج بیت کوین ندارند و برخی ممکن است به سمت استفاده غیرمجاز از انرژی بروند.

هادی افزود: نرخ بیت کوین در چند ماه گذشته به ۳۵۰۰ دلار نیز کاهش یافته بود که با در نظر گرفتن قیمت انرژی، استخراج آن به صرفه نبود، با توجه به اینکه مخاطرات استخراج رمز ارز رو به افزایش است باید به سمت حرفه‌ای شدن و ورود بنگاه‌های بزرگ برویم تا افرادی که روی مخاطرات و تغییرات ناگهانی استخراج شناخت کافی دارند، در این حوزه وارد شوند.

برای دستگاه‌های استخراجی که غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، باید فرم خود اظهاری ارائه شود

وی تصریح کرد: بنگاه‌های دارای مجوز وارداتشان مشکلی ندارد، تعرفه واردات پایین و ۴ درصد است و دستگاه‌هایی که غیرقانونی وارد شده‌اند که پیش بینی می‌شود حدود ۷۰ هزار ماینر به صورت غیرمجاز در کشور وجود دارد، نیز با ارائه فرم خود اظهاری وارد چرخه فعالیت قانونی خواهند شد که با تداوم این روند صدور پروانه بهره برداری ارتقا می‌یابد.

مدیرکل دفتر طرح‌ها و تأمین مالی وزارت صمت، بیان کرد: شهرک‌های صنعتی سراسر کشور (حدود ۹۶۰ شهرک) مجاز به استقرار این واحدها هستند، در نیروگاه‌ها، مناطق آزاد و ویژه تجاری نیز منعی برای استقرار این دستگاه‌ها به صورت قانونی وجود ندارند.

هادی گفت: پیش بینی‌ها این است که بین ۲۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار سالانه تولید واحدهای استخراج رمز ارز باشد که برای تأمین ارز مورد نیاز کشور عدد قابل اعتنایی است و پتانسیل رشد در این حوزه وجود دارد.

وی تصریح کرد: تأمین ارز و سهولت نقل و انتقال پول در این حوزه با توجه به تحریم‌هایی که وجود دارد از مزایای این فعالیت است.