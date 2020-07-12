  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۳۶

نماینده پارلمان لبنان:

مقاومت لبنان به قدرتی بازدارنده در برابر تل آویو تبدیل شده است

مقاومت لبنان به قدرتی بازدارنده در برابر تل آویو تبدیل شده است

یکی از نمایندگان پارلمان لبنان در سخنانی به مناسبت سالروز جنگ ۳۳ روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان گفت: مقاومت لبنان به قدرتی بازدارنده در برابر تل آویو تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، الولید سکریه نماینده پارلمان لبنان گفت: نتایج بزرگی در سطح داخلی و منطقه ای و بین المللی رخ داده است و راهبرد جدیدی برای کشورهای جهان سوم در رویارویی با قدرتهایی که برتری نظامی دارند، ترسیم شده است.

وی که به مناسبت سالروز جنگ ۳۳ روزه سخن می گفت، افزود: در سطح داخلی و در راستای این راهبرد، معادله ارتش، ملت و مقاومت مورد تاکید قرار گرفت و در سطح منطقه ای سوریه از کشوری که توان رویارویی با اسرائیل بدون مصر را نداشت به کشوری که خود را آماده جنگ می کند تبدیل شده است و آمریکا که به دنبال اشغال عراق بود در این راه توفیقی نیافت و پس از ساقط شدن طرح خاورمیانه جدید از عراق عقب نشست.

سکریه در ادامه به تحرکات آمریکا به کشورهایی که با سیاست واشنگتن همسو نیستند شامل هدف قرار سیاسی و اقتصادی و رسانه ای و ایجاد فتنه داخلی در آنها اشاره کرد و گفت: آمریکا در حال حاضر سوریه و محور مقاومت را هدف قرار داده است.

این نماینده پارلمان لبنان با اشاره به تقویت نقش مقاومت و تبدیل آن از قدرتی با امکانات محدود برای فرسوده کردن ارتش رژیم صهیونیستی به قدرتی بازدارنده در برابر این رژیم، اعلام کرد: قدرت بازدارندگی که مقاومت ایجاد کرده است مانع از هر گونه یورش دشمن صهیونیست به لبنان می شود و سبب شده است که مقاومت توان جنگ فراگیر و گسترده با دشمن صهیونیست را داشته باشد.

وی گفت: به ارواح شهدای جنگ ۳۳ روزه و همه کسانی که مقاومت و پایداری کردند و عزت و کرامت خلق کردند، درود می فرستیم.

کد مطلب 4972150

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها