مقاومت لبنان به قدرتی بازدارنده در برابر تل آویو تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، الولید سکریه نماینده پارلمان لبنان گفت: نتایج بزرگی در سطح داخلی و منطقه ای و بین المللی رخ داده است و راهبرد جدیدی برای کشورهای جهان سوم در رویارویی با قدرتهایی که برتری نظامی دارند، ترسیم شده است.

وی که به مناسبت سالروز جنگ ۳۳ روزه سخن می گفت، افزود: در سطح داخلی و در راستای این راهبرد، معادله ارتش، ملت و مقاومت مورد تاکید قرار گرفت و در سطح منطقه ای سوریه از کشوری که توان رویارویی با اسرائیل بدون مصر را نداشت به کشوری که خود را آماده جنگ می کند تبدیل شده است و آمریکا که به دنبال اشغال عراق بود در این راه توفیقی نیافت و پس از ساقط شدن طرح خاورمیانه جدید از عراق عقب نشست.

سکریه در ادامه به تحرکات آمریکا به کشورهایی که با سیاست واشنگتن همسو نیستند شامل هدف قرار سیاسی و اقتصادی و رسانه ای و ایجاد فتنه داخلی در آنها اشاره کرد و گفت: آمریکا در حال حاضر سوریه و محور مقاومت را هدف قرار داده است.

این نماینده پارلمان لبنان با اشاره به تقویت نقش مقاومت و تبدیل آن از قدرتی با امکانات محدود برای فرسوده کردن ارتش رژیم صهیونیستی به قدرتی بازدارنده در برابر این رژیم، اعلام کرد: قدرت بازدارندگی که مقاومت ایجاد کرده است مانع از هر گونه یورش دشمن صهیونیست به لبنان می شود و سبب شده است که مقاومت توان جنگ فراگیر و گسترده با دشمن صهیونیست را داشته باشد.

وی گفت: به ارواح شهدای جنگ ۳۳ روزه و همه کسانی که مقاومت و پایداری کردند و عزت و کرامت خلق کردند، درود می فرستیم.