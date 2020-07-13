تولید سریال محرمی«نجلا» زیرسایه کرونا/آزیتاحاجیان جلوی دوربین رفت

خیرالله تقیانی‌پور کارگردان سریال محرمی «نجلا» درباره تولید این سریال در شرایطی که جامعه هنوز با بحران کرونا مواجه است و سختی‌های کار به خبرنگار مهر بیان کرد: شرایطی که داریم باعث می‌شود ریتم کار کندتر شود و به طور مثال صحنه‌های پر بازیگر و یا صحنه‌هایی که نیاز به هنرور دارد فعلاً تصویربرداری نمی‌شود.

وی با اشاره به شرایط لوکیشن نیز گفت: در این شرایط سعی می‌کنیم کمتر لوکیشن را شلوغ کنیم. خدا را شکر در این پروژه کسی مبتلا نشده است و مشکلی فعلاً نداشته‌ایم.

این کارگردان درباره وضعیت فعلی پروژه نیز بیان کرد: در حال حاضر در بوستان ولایت در حال تصویربرداری هستیم و آزیتا حاجیان، سارا رسول‌زاده و مهرداد ضیایی جلوی دوربین هستند.

تقیانی‌پور درباره قصه این سریال بیان کرد: قصه «نجلا» در سال ۵۸ می‌گذرد و تحولات یک سال پس از انقلاب را به تصویر می‌کشد. در بخشی از داستان به آیین‌های عاشورایی هم پرداخته می‌شود. با این حال این مجموعه در وهله اول یک ملودرام عاشقانه است که ناخواسته در آن اتفاقاتی هم رخ می‌دهد.

وی در پایان درباره اضافه شدن بازیگران جدید به این سریال که در شبکه سه ساخته می‌شود، بیان کرد: در حال حاضر قرار نیست بازیگر جدیدی به پروژه اضافه شود.

«نجلا» به تهیه کنندگی سعید سعدی ساخته می‌شود و آزیتا حاجیان، حسام منظور، هدایت هاشمی، ملیکا شریفی‌نیا، سارا رسول‌زاده، سوگل طهماسبی، سید مهرداد ضیایی، مصطفی ساسانی، جواد پورزند، علی غابشی و مرتضی شاکر از جمله بازیگران این مجموعه هستند.