برگزاری تجمع ضد سعودی در برابر سفارت عربستان در برلین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، شماری از یمنی های مقیم آلمان به همراه فعالان عرب و آلمانی تجمعی اعتراض آمیز در برابر سفارت سعودی در برلین پایتخت آلمان در محکومیت ادامه جنگ و محاصره ظالمانه یمن، برگزار کردند.

در جریان این تجمع اعتراض آمیز، شرکت کنندگان شعارهایی مبنی بر لزوم خروج عربستان و امارات از یمن سر دادند و مشارکت آمریکا در جنگ علیه یمن را محکوم کردند و از این کشورها خواستند که دخالت در امور یمن را پایان دهند.

در جریانی سخنرانی هایی که در این تجمع اعتراض آمیز ایراد شد به شمار قربانیان جنگ علیه یمن و محاصره اعمال شده علیه یمن و بحران شدید آن اشاره شد و اینکه ائتلاف سعودی بر ممانعت از رسیدن کشتی ها به بندر الحدیده اصرار دارد.

در جریان این تظاهرات همچنین تصاویر کودکان یمنی که در نتیجه حملات ددمنشانه ائتلاف سعودی علیه یمن به شهادت رسیده اند، به جهانیان نشان داده شد.