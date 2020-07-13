به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه شب گذشته شورای اسلامی شهرتربت حیدریه که با دستور کار انتخاب شهردار برگزار شد، سعید اکبریان با پنج رأی موافق به عنوان شهردار این شهر انتخاب شد.

سیدمهدی وقفی، رئیس شورای اسلامی شهر تربت حیدریه در این جلسه اظهار کرد: با توجه به اینکه در سال آخر شورای اسلامی شهر هستیم و از طرفی مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور طی دو سال اخیر مشکلات زیادی را به مدیریت شهری وارد کرده است و شیوع ویروس کرونا نیز این مشکلات را دوچندان کرده، انتخاب شهردار کار حساس و دشواری بود.

وی افزود: در انتخاب شهردار باید دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت کشور را مد نظر قرار می‌دادیم، بنابراین از جمع ۱۰ نفره کاندیدای تصدی مدیریت شهری شهر تربت حیدریه یک نفر انصراف داد و در ادامه هر یک از اعضا سه نفر را به عنوان نامزد مورد نظر خود معرفی نمودند.

رئیس شورای اسلامی شهر تربت حیدریه تصریح کرد: با نظر اکثریت اعضا سعید اکبریان، مهدی علیان وحسین حیدری بکاولی بعنوان گزینه نهایی تعیین شدند، تا در این جلسه شهردار جدید این شهر از بین این سه گزینه انتخاب شود.

قابل ذکر است در ادامه این جلسه، از بین سه گزینه نهایی تصدی این پست، در صحن شورا رأی گیری انجام شد و در نهایت سعید اکبریان با پنج رأی موافق و دو رأی مخالف به‌عنوان شهردار تربت حیدریه انتخاب شد.