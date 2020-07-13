به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، واشینگتن و مکزیکوسیتی، گفتههای یک منبع ریلاینس و یک سند حملونقل از شرکت ملی نفت ونزوئلا (پدوسا) نشان داد که شرکت ریلاینس اینداستریز (بزرگترین شرکت خصوصی نفت هند) همسو با توافق سوآپ گازوئیل با ونزوئلا که با تحریمهای آمریکا علیه این کشور آمریکای لاتین منافاتی ندارد، نخستین محموله نفت خام ونزوئلا طی سه ماه گذشته را بارگیری میکند.
واشنگتن بخشی از تجارت نفت ونزوئلا از جمله معاملات نفت در ازای سوخت و غذا یا بازپرداخت بدهیها با نفت به جای پول نقد را از تحریم معاف کرده است، اما با افزایش تحریمها معاملات ونزوئلا کمتر شده است و پالایشگران، شرکتهای حملونقل و بیمه سعی میکنند از ونزوئلا دوری کنند تا از خطرهای احتمالی تحریم شدن جلوگیری کنند.
یک منبع ریلاینس در این باره گفت: این شرکت انجام این معامله را به وزارت امور خارجه آمریکا و دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) اعلام کرده است و در پاسخ به این شرکت اعلام شده است امکان این معامله براساس سیاستهای کنونی آمریکا هنوز وجود دارد.
ریلاینس پیش از این گفته بود که بر اساس تحریمها تأمین سوخت پدوسا در ازای دریافت نفت خام مجاز است.
مدیر انجیام انرژی (NGM Energy) که مسئول نفتکش کومودور است و این محموله نفت خام ونزوئلا را به مقصد هند بارگیری میکند، گفت: همه جزئیات معامله و حملونقل با مقامهای آمریکا به اشتراک گذاشته شده است و آنها این معامله را مجاز دانستهاند.
وی افزود: این محموله همسو با مبادله بشردوستانه نفت در برابر گازوئیل است.
براساس برنامه محموله پدوسا، کومودور در حال بارگیری یک میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه نفت خام برای شرکت پالایشگر هندی ریلاینس در بندر خوزه (بندر اصلی نفت ونزوئلا) است.
وزارت امور خارجه ایالات متحده، اوفک و پدوسا از اظهارنظر در این باره خودداری کردند.
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