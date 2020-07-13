جزئیات تازه از هدایت آبهای سطحی در غرب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، صفا صبوری دیلمی با بیان آنکه احداث تونل ۴.۲ کیلومتری هدایت آب‌های سطحی محدوده بزرگراه فتح که با استفاده از دستگاه حفار TBM صورت می‌پذیرد، یکی از مهمترین اقدامات جاری شرکت خاکریز آب در حوضه آبریز غرب پایتخت به شمار می‌آید، از پیشرفت ۴۳ درصدی این پروژه خبر داد و گفت: ۱۶۰۰ متر از عملیات حفاری این تونل هدایت آب‌های سطحی با موفقیت به اتمام رسیده است.

وی قطر حفاری تونل جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی محدوده بزرگراه فتح را ۴.۳ متر و عمق متوسط حفاری تونل از سطح زمین را ۱۶ متر دانست و یادآور شد: معارضات متعددی از قبیل مسیر راه‌آهن، زیرگذر اسماعیل‌آباد، نهر فیروزبهرام، لوله گاز و فیبر نوری در مسیر توسعه این تونل است که تلاش برای جابجایی و رفع آنها ادامه دارد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، اجرای عملیات لوله‌رانی در محدوده بزرگراه فتح با استفاده از دستگاه حفار میکرو TBM را از دیگر اقدامات شرکت خاکریز آب در پهنه غرب شهر تهران برشمرد و با اعلام پیشرفت ۶۰ درصدی عملیات اجرایی پروژه، یادآور شد: این پروژه شامل اجرای عملیات لوله رانی بتن پلیمری به طول بیش از ۲ کیلومتر است که تاکنون ۱۰۶۳ متر از آن انجام شده است. این پروژه نیز با معارضات متعددی از قبیل داکت‌های مخابراتی، ایستگاه تقلیل فشار گاز، کابل برق ۲۰ کیلوولت، لوله انتقال آب شرب و نهایتاً فیبر نوری مواجه بوده که بر دشواری‌های اجرایی آن افزوده است.

مهندس صبوری از پروژه لوله رانی در محدوده بزرگراه مخصوص کرج و با استفاده از فناوری پایپ جکینگ، به عنوان یکی دیگر از اقدامات شرکت خاکریز آب نام برد و با بیان آنکه طول مسیر این پروژه بیش از ۲۶۰۰ متر است، از پیشرفت ۳۲ درصدی عملیات اجرایی آن خبر داد.

به گفته معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، شرکت خاکریز آب به عنوان مجری توسعه و نگهداشت شبکه اصلی جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی شهر تهران تلاش می‌کند تا مطابق مواد ۶۰ و ۸۴ برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران به ۴ هدف اصلی هدایت آب‌های سطحی و سیلابی شهر تهران، احداث حدود ۷۰۰ کیلومتر شبکه آب‌های سطحی مطابق طرح جامع، حفاظت از شبکه اصلی آب‌های سطحی مقابل مخاطرات زیست محیطی ناشی از تخلیه غیرمجاز فاضلاب و پساب و در نهایت پیشبرد طرح جامع احیا و ساماندهی ۷ روددره شهر تهران دست یابد.