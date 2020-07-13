مهرداد قریب، در خصوص حذف دفترچههای درمانی به خبرنگار مهر گفت: امیدواریم طی پنج ماه آینده بتوانیم با همکاری وزارت بهداشت در ارتباط با حذف دفترچههای درمانی اقدامات لازم را انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای خرداد تأمین اعتبار دفترچههای درمانی حذف شد، گفت: این موضوع باعث شد ۳۸ میلیون بار مراجعه به شعب و کارگزاریها کاهش پیدا کند و بیمهشدگان نسبت به این موضوع رضایتمندی خوبی داشتند. از این پس نیز بیمهشدگان برای تأمین اعتبار نیازی به مراجعه به شعب ندارند و خود به خود دفترچههای آنها تأمین اعتبار میشود و از طریق یو اس اس دی و ۶ روشی که اعلام شده است، میتوانند از اعتبار دفترچههای خود مطلع شوند.
معاون سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد: تمام بیمارستانهای دولتی و خصوصی و ۲۲ هزار مطب که طرف قرارداد ما هستند برای تمامی آنها این امکان ایجاد شد که بتوانند برای استحقاق درمان و تأمین اعتبار دفترچههای بیمه اقدام کنند و نیازی به همراه داشتن دفترچه بیمه نیست.
قریب همچنین در خصوص همپوشانی بیمهای نیز گفت: بر اساس اقداماتی که از سال گذشته آغاز شده تاکنون ۳۰۰ هزار همپوشانی بیمهای بررسی و رفع شده و افرادی که دفترچه درمانی در سایر صندوقهای بیمهای داشتهاند، کنسل شده است.
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