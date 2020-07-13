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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۲۵

امروز دوشنبه؛

«یحیی سریع» جزئیات جدیدترین عملیات علیه متجاوزان را اعلام می‌کند

«یحیی سریع» جزئیات جدیدترین عملیات علیه متجاوزان را اعلام می‌کند

سخنگوی نیروهای مسلح یمن قرار است امروز دوشنبه با برگزاری یک نشست خبری جزئیات جدیدترین عملیات گسترده علیه متجاوزان سعودی را اعلام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز دوشنبه یک کنفرانس خبری برگزار می‌کند.

بر اساس این گزارش، سخنگوی نیروهای مسلح یمن قصد دارد در این کنفرانس خبری جزئیات جدیدترین عملیات نیروهای یمنی علیه متجاوزان را اعلام کند.

طبق اعلام رسانه‌های عربی، نیروهای یمنی اخیراً عملیات گسترده‌ای را علیه متجاوزان ترتیب داده و ضربات مهلکی را به آنها تحمیل کرده‌اند.

نیروهای مقاومت یمن پیشتر عملیات «موازنه بازدارندگی چهارم» را در عمق خاک سعودی انجام داده بودند. در این عملیات، سعودی‌ها متحمل خسارت‌های فراوانی شدند.

کد مطلب 4972713

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