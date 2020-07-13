به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز دوشنبه یک کنفرانس خبری برگزار می‌کند.

بر اساس این گزارش، سخنگوی نیروهای مسلح یمن قصد دارد در این کنفرانس خبری جزئیات جدیدترین عملیات نیروهای یمنی علیه متجاوزان را اعلام کند.

طبق اعلام رسانه‌های عربی، نیروهای یمنی اخیراً عملیات گسترده‌ای را علیه متجاوزان ترتیب داده و ضربات مهلکی را به آنها تحمیل کرده‌اند.

نیروهای مقاومت یمن پیشتر عملیات «موازنه بازدارندگی چهارم» را در عمق خاک سعودی انجام داده بودند. در این عملیات، سعودی‌ها متحمل خسارت‌های فراوانی شدند.