به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تحقیق جدیدی که روی ۹۰۰ شرکت انجام شد نشان میدهد شرکتهای سراسر جهان در سال ۲۰۲۰ در تلاش برای پوشش هزینههای مالی خود در بحران کرونا، تا یک تریلیون دلار وام جدید دریافت خواهند کرد.
این افزایش بیسابقه باعث جهش ۱۲ درصدی بدهی کل شرکتهای جهان خواهد شد و آن را به ۹.۳ تریلیون دلار خواهد رساند. این بدهی که سالها روی هم انباشته شده است باعث شده تا برخی از شرکتهای مقروض به اندازه کشورهایی با سایز متوسط بدهی داشته باشند.
یک سال قبل از این بدهی شرکتها ۸ درصد افزایش داشت که بیشتر آن مربوط به ادغام شرکتها بود. شرکتها در این شرایط برای بازخرید سهام و سوددهی به سهامداران رو به دریافت وام آورده بودند. اما بدهی امسال به علتی کاملاً متفاوت افزایش یافته بود. حفظ شرکتها در مقابل بحران کرونا.
سس مییر، مدیر صندوق سهام جانوس هندرسون، میگوید: ویروس کرونا همه چیز را تغییر داده است. تنها در بازه ژانویه تا می، شرکتها ۳۸۴ میلیارد دلار اوراق قرضه فروختهاند.
بدهی شرکتها در حال حاضر ۴۰ درصد نسبت به بدهی آنها در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است.
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