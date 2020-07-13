به گزارش خبرنگار مهر، رضا صادقی خواننده موسیقی پاپ کشورمان که در ماههای اخیر حضور فعالی در فضای مجازی دارد روز گذشته با انتشار پستی در صفحه شخصی خود از هم وطنان، هنرمندان و طرفدارانش خواست تا در راستای فرهنگسازی استفاده از ماسک، تصاویر پروفایل شخصی خود را به مدت یک هفته با ماسک بارگذاری کنند.
وی در یادداشت کوتاهی با اشاره به قطعهای که در روزهای ابتدایی اوجگیری ویروس کرونا منتشر کرده بود، توضیح داده است: «یه چیزی میشه دیگه؛ معنی اش هرچی می خواد بشه، بشه، نیست. بجنگیم برای چیزای خوبی که باید بشه… شاید این دیدن هر لحظه یادآوری باشه برای خیلیها، شاید...
من دوستانم رو و همه همکارانم و دعوت میکنم به این همراهی… فقط یک هفته عکس پروفایلتون با ماسک باشه، خودمون به داد خودمون برسیم. ماسک میزنم برای جان تو.»
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