به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین‌هوا، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد طی سیاست‌گذاری‌های مالی انجام شده در سراسر جهان برای مقابله با پاندمی کرونا نزدیک به ۱۱ تریلیون دلار بسته‌های کمک مالی ارائه شده است که این باعث شده سطح بدهی عمومی جهان رکورد جدیدی بزند.

ویتور گاسپر، مدیر دپارتمان امور مالی صندوق بین‌المللی پول، می‌گوید: در مواجهه با سقوط شدید میزان تولید جهانی، یک پاسخ مالی گسترده برای افزایش ظرفیت‌های مربوط به سلامتی، جایگزینی درآمدهای از دست رفته خانوارها و جلوگیری از ورشکستگی‌ها در مقیاس وسیع، لازم و ضروری بود.

او ادامه داد: اما این سیاست‌گذاری‌های مالی باعث شد تا سطح بدهی عمومی جهانی به رکورد جدیدی رسیده و بالاتر از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی شود، که این از سطح بدهی بعد از جنگ جهانی دوم هم بالاتر است.

او گفت: در حالی که کشورهای جهان به تدریج قرنطینه خود را بر می‌دارند، تداوم حمایت مالی امری واضح است، اما باید این سوال را پاسخ داد که کشورها چگونه می‌توانند بدون ناپایدار شدن سطح بدهی خود از عهده این کار برآیند.

طبق چشم‌انداز ماه ژانویه اقتصاد جهان، در سال ۲۰۲۰ کسری بودجه کشورهای توسعه یافته بیش از ۵ برابر خواهد شد و کسری بودجه کشورهای در حال توسعه ۲ برابر خواهد شد.