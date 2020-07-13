«نوری المالکی» خواستار مذاکره دولت عراق با معترضان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون عراق با انتشار یک پست توئیتری به برخی از آخرین تحولات این کشور واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی در این پست توئیتری عنوان کرده است: عراق با شرایط سخت و استثنایی مواجه است و امیدواریم که آقای نخست وزیر با معترضان وارد گفتگو شود.

المالکی افزوده است: معترضان خواستار برخورداری از حقوقشان هستند و امیدوارم برای دستیابی به راه حل های قانع کننده برای آن ها، دولت راه گفتگو را در پیش گیرد.

رئیس ائتلاف دولت قانون در ادامه توئیت خود آورده است: اگر مذاکره و گفتگو با معترضان عراقی صورت نپذیرد، آنگاه تظاهرات به یک بحران مضاعف تبدیل خواهد شد.

وی افزود: من همچنان بر لزوم عدم توسل به اقدامات خشونت آمیز در مواجهه با معترضان هستم چراکه چنین اقدامی کشور را به درگیری و هرج و مرج می کشاند.