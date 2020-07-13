به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، حسین مدرس خیابانی در جلسه ستاد ملی کرونا با بیان اینکه در واحدهای تولیدی مورد مبتلا به کرونا نداشته‌ایم، بیان کرد: تمامی پروتکل‌های بهداشتی در واحدهای تولیدی سراسر کشور رعایت شده است و مراقبت‌ها و فاصله‌های اجتماعی درون واحدهای تولیدی و کارخانجات به خوبی مدنظر قرار گرفته شده است.

وی با بیان اینکه نباید به خاطر شیوع بیماری کرونا فعالیت واحدهای تولیدی را محدود نمائیم، تصریح کرد: تولید مناسب اقلام مرتبط با کرونا، فراوانی دسترسی به این کالاها و متعاقب آن کاهش قیمت در بازار برای دسترسی عموم مردم را مد نظر داریم.

سرپرست وزارت صمت در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: در شرایط خاصی قرار داریم و این شرایط خاص نیاز به اتخاذ تصمیمات خاص نیز دارد و در همین راستا تولید ماسک تا اطلاع ثانوی نیاز به هیچ گونه مجوز صنفی و صنعتی ندارد تا ماسک به راحتی در دسترس عموم مردم و اقشار مختلف جامعه قرار گیرد.

افزایش ظرفیت تولید ماسک پارچه‌ای از سوی اصناف

مدرس خیابانی با بیان اینکه اعتقاد دولت رفتن به سمت ماسک‌های پارچه‌ای و قابل شستشو است، بیان کرد: کارگاه‌های تولیدی باید به این سمت بروند، چراکه هم رقابت در تولید ماسک زیاد خواهد شد و هم از لحاظ تأمین مواد اولیه ماسک پارچه‌ای مشکلی نداریم.

وی گفت: انتظارمان از حوزه صنفی افزایش تولید ماسک‌های پارچه‌ای است، تولید این نوع ماسک نیاز به مجوز ندارد و فقط وزارت بهداشت باید نوع پارچه مورد استفاده را سریعاً تعیین تکلیف کند.

سرپرست وزارت صمت بیان کرد: تولید ماسک پارچه‌ای باید گسترش پیدا کند، تاکید رئیس‌جمهور نیز بر همین است، به نحوی که باید بازاریابی در این حوزه شود و رسانه‌ها و صدا و سیما آن را فرهنگ سازی کنند.

تولید روزانه ۶ میلیون ماسک صنعتی

مدرس خیابانی در خصوص ظرفیت‌های تولید ماسک نیز گفت: بنابر آمار رسیده ۳.۵ میلیون ماسک کارگاهی در سراسر استان‌ها تولید می‌شود و همچنین ظرفیت تولید ماسک صنعتی نیز با توجه به ماشین آلات نصب شده ۶ میلیون می‌باشد.

سرپرست وزارت صمت در خصوص تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز بیان کرد: باید انحصار تأمین مواد اولیه مختص یک یا دو کارخانه نباشد و مواد اولیه در کارخانه‌های مختلف تأمین بشود و نباید تأمین کننده یونیک در این حوزه باشد.

مدرس خیابانی همچنین بیان کرد: شبکه توزیع باید به گونه‌ای تنظیم بشود تا تولید کننده به ازای ارائه آمار تولید خود بتواند از شرکت‌های تأمین کننده مواد اولیه بدون واسطه و مستقیم، مواد اولیه خود را تأمین کند و به ازای تحویل و تولید ماسک به واحد تولیدی مواد اولیه داده شود.

وی تصریح کرد: اولویت اصلی برای اتصال به این شبکه توزیع واحدهای صنعتی تولید ماسک است که دارای مجوز هستند.

بهترین مدل تولید، درون زنجیره تأمین است

سرپرست وزارت صمت با بیان اینکه باید تکمیل زنجیره تولید در هر واحد تولیدی در دستور کار قرار بگیرد، بیان کرد: ما فعلاً با این بیماری مواجه ایم و بهترین مدل تولید نیز تولید درون زنجیره تأمین است، گلوگاه ما نیز مواد اولیه است که باید به فکر تأمین آن باشیم.

نگرانی از بابت تولید ماسک نداریم

سرپرست وزارت صمت با بیان اینکه یاد گرفته‌ایم چگونه از مشکلات عبور کنیم، اعلام کرد، نگرانی از بابت تولید ماسک نداریم و سازمان حمایت باید در این شرایط موضوع احتکار و اعلام موجودی ماسک و پارچه را جزو جرایم تخلفات صنفی و بازار قرار دهد.

وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور روی عرضه ماسک ارزان‌قیمت تاکید دارند، تصریح کرد: وزارت بهداشت و بازرسان سازمان غذا و دارو باید به حوزه داروخانه‌ها که عموماً ماسک را با قیمت بالاتر عرضه می‌کنند ورود کنند، چرا که قیمت ماسک در شبکه توزیع مشخص است و هرگونه افزایش قیمت نیز باید با بررسی و ارائه اسناد به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان انجام شود.

سازمان حمایت در شرکت‌های تأمین کننده مواد اولیه ماسک بازرس مستقر نماید

وی از سازمان حمایت خواست در شرکت‌های تأمین کننده مواد اولیه مانند بافتینه و بافتسان بازرس مقیم مستقر نمایند و همچنین دایره نوع مواد اولیه مورد نیاز ماسک باید گسترده شود و وزارت بهداشت باید به این حوزه ورود کند.

مدرس خیابانی همچنین از ستاد اجرایی فرمان امام خواست با توجه به ظرفیت خود که ۲.۵ میلیون تولید روزانه است، روزانه یک میلیون ماسک به وزارت بهداشت و یک میلیون ماسک برای توزیع در مناطق محروم پخش کند.

شبکه توزیع ماسک باید نظام مند شود

وی با بیان اینکه مردم باید همه جا به ماسک دسترسی آسان داشته باشند، گفت: با آمار ارائه شده ظرفیت تولید ماسک صنفی و صنعتی ۱۱ میلیون ماسک است، فقط روی شبکه توزیع باید کار شود، این شبکه ارتقا یابد و نظام مند شود.

سرپرست وزارت صمت همچنین تصریح کرد: ماسک یا نباید دو نرخی باشد و یا اگر ماسک دونرخی را قبول داریم پس باید در دو شبکه مجزا توزیع گردد.

مدرس خیابانی بیان کرد: بر اساس موافقت وزارت بهداشت، تحویل سهمیه و حواله مواد اولیه توسط معاونت امور صنایع وزارت خانه انجام بشود.

همچنین معاون امور صنایع وزارت صمت در این جلسه بیان کرد: ظرفیت تولید ماسک صنعتی ۶ میلیون ماسک روزانه با توجه به ماشین آلات نصب شده است و ظرفیت تولید ماسک n۹۵ نیز ۵۰۰ هزار عدد است.

صادقی نیارکی گفت: همچنین ستاد اجرایی فرمان امام ۲.۵ میلیون از هفته آینده می‌تواند ماسک تولید کند و بقیه واحدها نیز سه و نیم میلیون می‌تواند تولید کنند، علاوه بر این ظرفیت‌های جهادی نیز داریم و می‌خواهیم مواد اولیه را بر اساس حواله تحویل واحدها دهیم.

محمدرضا شانه ساز «رئیس سازمان غذا دارو» نیز در این جلسه، افزود: تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی ماسک باید مدنظر قرار بگیرد و برای ماسک نیز قیمت مصوب باید تعیین شود تا از دو نرخی بودن بیرون بیاید.

خلیلی «نماینده ستاد اجرایی فرمان امام» با بیان اینکه هدف گذاری این ستاد برای تولید روزانه ۴ میلیون ماسک است، گفت: ظرفیت امروز ما ۲.۵ میلیون ماسک است که یک میلیون آن را می‌خواهیم به وزارت بهداشت و یک میلیون دیگر را در مناطق محروم توزیع کنیم.

وی افزود: هم اکنون ۳۵۰ نفر در کار حال کار برای تولید ماسک در مجموعه ما هستند، به فکر تأمین مواد اولیه و تکمیل زنجیره تأمین هستیم.

متولی ماسک کارگاهی سازمان بسیج اصناف است

جمشید گلپور «رئیس مرکز اصناف و بازرگانان» نیز در این جلسه گفت: متولی ماسک کارگاهی را سازمان بسیج اصناف کشور قرار دادیم که در این حوزه کارهخای خوبی انجام گرفت و ساماندهی خوبی شد.

مریم قاسمی «دبیر انجمن صادرکنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی» نیز با تأکید بر ضرورت اصلاح قیمت ماسک صنعتی و تأمین مواد اولیه بیان کرد: ظرفیت تولید ۶ میلیون ماسک صنعتی به صورت روزانه مورد تأیید است و باید برای تأمین مواد اولیه حواله داده شود تا تولید و توزیع در بازه‌های زمانی مناسب انجام بشود.

۹۶ واحد تولید صنعتی ماسک داریم

کیوان گردان «مدیرکل دفتر صنایع برق، الکترونیک و لوازم خانگی وزارت صمت» نیز با بیان اینکه ۹۶ واحد تولید صنعتی ماسک داریم، گفت: حدود ۳۰ تا ۴۰ از این واحدها قبل از شروع کرونا پروانه خود را گرفته بودند.

حسن پور «رئیس بسیج اصناف» نیز بیان کرد: روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار عدد ماسک در واحدهای صنفی در حال تولید است که یک میلیون و ۷۳۰ هزار عدد از آن در تهران و البرز تولید می‌شود.

وی با اعلام اینکه ظرفیت تولید تا ۵ میلیون ماسک روزانه با تأمین مواد اولیه را داریم، تصریح کرد: هفته گذشته یک میلیون ماسک را به خوزستان فرستادیم و یکصدهزار ماسک را نیز به ایلام ارسال کردیم.

از سایت تخصصی عرضه ماسک بدون واسطه رونمایی کردیم

حسن پور با بیان اینکه کارگاه‌های ما هیچ وقت تعطیل نشدند، اعلام کرد: در روز میلاد امام رضا علیه السلام ۱۲( تیرماه) اولین سایت تخصصی عرضه ماسک بدون واسطه را برای خرید مردم رونمایی کردیم و عرضه ماسک در بستر اینترنت برای توزیع مناسب را در دستور کار داریم.