تورج بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رشد ۲۵ درصدی عملکرد محصولات کشت شده در سطح حدود نیمی از اراضی دیم استان در مدت زمان پنج سال برنامه ریزی و هدف گذاری شده است.

وی افزود: در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی دیم در استان وجود دارد که ارتقای عملکرد محصولات کشت شده در ۴۸ هزار هکتار آن برنامه ریزی شده است.

بنیادی؛ رعایت تناوب زراعی از طریق کشت حبوبات، مصرف بهینه بذر و کود و اتکا به روش‌های جدید در این حوزه، استفاده از ارقام مناسب و مقابله با علف‌های هرز را از مهمترین مزایای اجرای این طرح برشمرد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به اینکه مزارع دیم استان با توجه به بارندگی‌های مناسب اخیر و ادامه آن قابلیت توسعه دارد گفت: در همین راستا، برنامه توسعه ۵۰ درصدی سطح زیر کشت اراضی دیم در سه شهرستان آوج، تاکستان و قزوین که دارای بیشترین زمین‌های زراعی دیم هستند، در دستور کار قرار گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: با اجرای این طرح؛ میزان برداشت گندم در اراضی دیم ۲۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.