پزشک نیروی پدافند هوایی در جریان درمان بیماران کرونایی شهید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد پارسا معین از پزشکان اداره بهداشت، امداد و درمان نیروی پدافند هوایی که در خط مقدم مقابله با ویروس کرونا در بیمارستان گلستان ارتش به ارائه خدمت به هموطنان می پرداخت به فیض شهادت نائل آمد.

وی، متخصص جراح عمومی و از پزشکان اداره بهداشت و درمان نیروی پدافند هوایی ارتش بود که در یگان های درمانی آجا از جمله، بیمارستان های امام رضا(ع)، خانواده و گلستان انجام وظیفه کرد.

پارسا یکی از پزشکان داوطلب در اقدامات مردم یاری ارتش بود و در حادثه سیل استان لرستان خدمات ارزشمندی را به مردم سیل زده ارائه کرد و پس از شیوع بیماری کرونا نیز با تمام توان به ارائه کمک به بیماران کرونایی پرداخت.

وی پس از چهار ماه تلاش جهاد گرانه در ارائه خدمات پزشکی و درمانی به بیماران کرونا، در اثر ابتلا به بیماری کرونا در راه خدمت به کشور و مردم جان به جان آفرین تسلیم کرد.