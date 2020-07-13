نظارت برای پیشگیری از قاچاق خروجی کالا تشدید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، در آخرین نشست ستاد تنظیم بازار که به ریاست محمدرضا کلامی دبیر ستاد تنظیم بازار و سرپرست معاونت بازرگانی داخلی تشکیل جلسه داد، مقرر شد با توجه به اثر افزایش قیمت ارز بر قاچاق خروجی، مبارزه با قاچاق به صورت ویژه در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گرفته و از سوی نیروی انتظامی، وزارت کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و استانداران استان‌های مرزی و سایر دستگاه‌های نظارتی مورد پیگیری قرار گیرد.

مقرر است گزارش مربوطه در این خصوص به جلسات آتی کارگروه تنظیم بازار ارائه گردد و زمان اقدام برای این مصوبه بلافاصله پس از ابلاغ اعلام شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی سودجویان در شرایط کنونی در صدد خروج غیر قانونی کالا از کشور بر می آیند تشدید اقدامات نظارتی می‌تواند مانع از هدر رفت منابع کشور شود.