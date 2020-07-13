رسالت اصلی روابط عمومی ها تزریق امید به جامعه دانشگاهی است

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره روابط عمومی های برتر با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، مدیرکل حوزه وزارتی و مدیران برتر روابط عمومی منطقه یک آموزش عالی به صورت حضوری و شرکت سایر مدیران روابط عمومی به صورت مجازی در سالن همایشهای شهدای جهاد علمی این وزارت برگزار شد.
محمد نظرپور با بیان اینکه، امروز به عنوان روز گفتگو و تعامل سازنده با جهان نامگذاری شده است، اظهار داشت: در این راستا رسالت روابط عمومی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری بسیار پررنگ جلوه میکند به خصوص در این شرایط تحریم و شیوع بیماری کرونا نقش روابط عمومیها در اطلاعرسانی موفقیتهای علمی و فناوری بسیار مؤثر و مفید است.
وی با بیان اینکه روابط عمومی دانشگاهها و مراکز پژوهشی به نوعی عامل پیوند بین عموم مردم و سایر دستگاههای اجرایی با جامعه آموزش عالی، پژوهشگران، فناوران و اقتصاد دانش بنیان هستند، گفت: در حقیقت روابط عمومی دانشگاهها، هسته مرکزی و اتاقهای فکر و تنها نهاد رسمی انعکاس دهنده دیدگاهها و عملکرد آموزش عالی و تبیین کننده برنامههای متنوع دانشگاه است.
معاون اداری مالی وزارت علوم با بیان اینکه در عصر حاضر، افکار عمومی جامعه به عنوان قدرت برتر محسوس و نامحسوس و حتی نامرئی جریانهای اجتماعی و فرهنگی هر جامعه محسوب میشوند، افزود: هدایت و کنترل افکار عمومی، یک خط مشی و راهبرد قوی در دانش روابط عمومی است و در کارگاههای آموزشی همیشه مورد توجه قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه نگاه به روابط عمومیها نباید نمایشی و صرفاً تشریفاتی باشد، اظهار داشت: کار شما فقط انتشار اخبار روزمره، پوشش مراسم و تبلیغ برای مناسبتهای ملی و مذهبی نیست. رسالت اصلی شما بازگویی و روایت شتاب پیشرفت و توسعه، امید بخشی به عموم مردم، جامعه دانشگاهی و نسلهای آینده است.
به گفته وی، هنر روابط عمومی، کمک به تبدیل محدودیتها به فرصتها است که در انجام مواردی از قبیل همکاری و مشارکت در برگزاری همایشها به صورت مجازی، اطلاعرسانی، دفاع از عملکرد و معرفی جامعه دانشگاهی و دستاوردهای علمی و پژوهشی به ویژه در این دوران کرونایی به خوبی متبلور میشود.
نظرپور در بخش پایانی سخنان خود یکی از وظایف اصلی روابط عمومی دانشگاهها را، شناسایی نیازهای جامعه مخاطب عنوان کرد و گفت: علاوه بر عموم مردم، اقشار دانشگاهی، دانشجویان، فارغالتحصیلان، فرهیختگان و علاقهمندان به آموزش عالی نیز جزو مخاطبان شما هستند. البته باید اذعان داشت که یکی از اشکالات دانشگاهیان و محققان دانشگاهی این است که اغلب افرادی درونگرا هستند و علاقه زیادی به ارتباطات رسانهای و تبلیغات ندارند و در اینجا نقش روابط عمومیها در اطلاعرسانی و شناساندن این افراد و دستاوردهای علمیشان به جامعه بسیار پررنگ میشود.
نظر شما