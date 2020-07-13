استفاده از وسایل نقلیه مشترک دلیل شیوع کرونا در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ضیایی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به علل شیوع کرونا در استان بیان کرد: استفاده از وسایل نقلیه مشترک و دورهمی های خانوادگی نقش بسزایی در شیوع این ویروس داشته است.

وی ادامه داد: متأسفانه در روزهای گذشته موارد زیادی از مبتلایان به کرونا در خراسان جنوبی به دلیل استفاده از وسایل نقلیه مشترک برای رفتن به محل کار از بیرجند به دیگر استان‌ها بوده است.

ضیایی با بیان اینکه عدم استفاده از ماسک و عدم رعایت نکات بهداشتی در وسایل نقلیه مشترک افراد زیادی را با این ویروس درگیر کرده است، افزود: حتی از یک اتوبوس ۱۵ نفر به بیماری کرونا مبتلا شده و تعداد آنها رو به افزایش است.

مدیرگروه بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: متأسفانه افراد ناقل آلودگی را به اعضای خانواده منتقل کرده که مشکلات زیادی را منجر شده‌اند.

وی با تاکید بر رعایت هر چه بیشتر نکات بهداشتی اظهار کرد: از شهروندان خواستاریم در داخل خودرو یا سرویس مشترک از ماسک استفاده کرده و پنجره‌ها باز باشد.

ضیایی با بیان اینکه موارد ابتلاء به کرونا به ویژه از ناقلان بدون علامت در استان رو به افزایش است، افزود: از شهروندان خواستاریم در وسایل نقلیه از صحبت کردن بلند پرهیز کنند چراکه این امر باعث پخش آلودگی می‌شود.