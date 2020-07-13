رئیس جدید هیئت تیراندازی با کمان استان اردبیل انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیئت تیراندازی با کمان استان اردبیل ظهر دوشنبه با حضور غلامرضا پارسا، نایب رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان و سجاد انوشیروانی، مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل برگزار شد.

غلامرضا پارسا نایب رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان از وجود سالن اختصاصی این رشته در ۱۵ استان کشور خبر داد و بیان کرد: فدراسیون با همکاری ادارات کل ورزش و جوانان در تلاش است تا در مابقی استان‌ها نیز سالن اختصاصی تیراندازی با کمان راه اندازی و به بهره برداری عموم برسد.

وی احداث و راه اندازی سالن اختصاصی تیراندازی را موجب توسعه این رشته ورزشی دانست و گفت: تجهیز سایت تیراندازی با کمان، احداث خوابگاه و ساختمان اداری فدراسیون از جمله مهمترین اقدامات فدراسیون است که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد بهره برداری از این پروژه‌ها باشیم.

نایب رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان حمایت و پشتیبانی از هیئت استان‌ها را از وظایف اصلی فدراسیون عنوان کرد و از تعداد ورزشکاران این رشته در کشور گلایه کرد و گفت: کم بودن ورزشکاران در این رشته دلایل مختلفی دارد که نیازمند بررسی اساسی و رفع موانع ورود جوانان به این رشته حساس و پرهیجان است البته گران بودن تجهیزات لازم برای این ورزش را نیز می‌توان به عنوان موانع اساسی بر شمرد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت همکاری اداره کل ورزش و جوانان احداث سایت تیراندازی با کمان استان اردبیل می‌تواند جزو برنامه‌های این فدراسیون قرار گرفته و اردبیل صاحب سایت استاندارد برای علاقمندان به این رشته ورزشی شود.

گفتنی است در این انتخابات بهنام کمالی‌، بهاالدین تفاخری، سینا خلیق، محمدصادق اصل شرکت کردند که بهنام کمالی با کسب ۹ رأی از مجموع ۱۶ رأی، به‌عنوان رئیس هیأت تیراندازی با کمان استان اردبیل به مدت ۴ سال از طرف اعضای مجمع انتخاب شد.