به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عمرانی ظهر دوشنبه در بازدید از نخلستان‌های دشتستان اظهار داشت: شهرستان دشتستان دارای ظرفیت بسیار بالایی در حوزه کشاورزی است و به عنوان قطب نخل و خرما شناخته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد از نخلستان‌های استان بوشهر متعلق به کشاورزان شهرستان دشتستان است، ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود امسال شاهد افزایش حدود چهار هزار تنی در تولید خرمای استان بوشهر باشیم.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به اینکه بخش عمده خرمای سال گذشته مصرف شده است، افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال شاهد قیمت خوبی برای فروش خرما باشیم.

وی با پیش‌بینی برداشت ۱۶۴ هزار تن محصول از نخیلات استان در سال جاری بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال هشت هزار تن خارک، ۵۶ هزار تن رطب و ۱۱۰ هزار تن خرما در استان برداشت شود.

عمرانی از مهمترین ارقام خرمای استان با کبکاب، خاصویی، زاهدی و شکر اشاره کرد و ادامه داد: ظرفیت سردخانه‌های استان بوشهر از ۵۳ هزار تن در سال قبل به ۶۳ هزار تن در سال جاری رسیده است.