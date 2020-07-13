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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۴۹

فرماندار شهرستان کهگیلویه:

۶۰۰میلیارد ریال اعتبار برای جاده پاتاوه- دهدشت تخصیص یافت

۶۰۰میلیارد ریال اعتبار برای جاده پاتاوه- دهدشت تخصیص یافت

دهدشت- فرماندار شهرستان کهگیلویه گفت: در سال جاری برای تسریع روند اجرایی پروژه ملی پاتاوه به دهدشت ۶۰۰ میلیارد ریال تخصیص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اتابک ظهر دوشنبه در نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان کهگیلویه افزود: این پروژه در صورت همکاری و مساعدت تا بهار سال آینده تکمیل می‌شود.

وی با بیان اینکه سهم شهرستان کهگیلویه از اعتبارات ملی دو هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال است، گفت: این میزان اعتبار برای تسریع در روند اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های مهم شهرستان هزینه می‌شود.

اتابک تصریح کرد: تکمیل طرح آبرسانی حومه غربی و چهار خطه کردن ورودی دهدشت –چرام، تکمیل مطالعات و اجرای سد آبریز، آبرسانی به چهار شهر در شهرستان کهگیلویه و محور پاتاوه به دهدشت طرح‌های مهم این شهرستان هستند.

وی افزود: در راستای تکمیل طرح‌های عمرانی در شهرستان کهگیلویه ۷۵۰ میلیارد ریال تخصیص یافت.

اتابک تعداد این طرح‌ها را ۱۹۷ پروژه عمرانی عنوان کرد و گفت: از این میزان اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال استانی، ۷۶ میلیارد ریال نفت و مابقی نیز از منابع دیگر تأمین شده است.

کد مطلب 4973056

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