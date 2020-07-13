۶۰۰میلیارد ریال اعتبار برای جاده پاتاوه- دهدشت تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اتابک ظهر دوشنبه در نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان کهگیلویه افزود: این پروژه در صورت همکاری و مساعدت تا بهار سال آینده تکمیل می‌شود.

وی با بیان اینکه سهم شهرستان کهگیلویه از اعتبارات ملی دو هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال است، گفت: این میزان اعتبار برای تسریع در روند اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های مهم شهرستان هزینه می‌شود.

اتابک تصریح کرد: تکمیل طرح آبرسانی حومه غربی و چهار خطه کردن ورودی دهدشت –چرام، تکمیل مطالعات و اجرای سد آبریز، آبرسانی به چهار شهر در شهرستان کهگیلویه و محور پاتاوه به دهدشت طرح‌های مهم این شهرستان هستند.

وی افزود: در راستای تکمیل طرح‌های عمرانی در شهرستان کهگیلویه ۷۵۰ میلیارد ریال تخصیص یافت.

اتابک تعداد این طرح‌ها را ۱۹۷ پروژه عمرانی عنوان کرد و گفت: از این میزان اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال استانی، ۷۶ میلیارد ریال نفت و مابقی نیز از منابع دیگر تأمین شده است.