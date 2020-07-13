حیدری بازی پرسپولیس و فولاد راسوت می زند/ استقلال به خورشیدی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران قضاوت کننده در هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ برتر ایران به شرح زیر است:
پنجشنبه ۲۶ تیرماه
* ذوب آهن اصفهان – ماشین سازی تبریز
داور: محمدحسین ترابیان کمکها: علی اکبر نوری – محسن بابایی – مهدی مرجانزاده ناظر: یدالله جهانبازی
* پرسپولیس – فولاد خوزستان
داور: بیژن حیدری کمکها: سعید علی نژادیان – مهدی الوندی – احمد محمدی ناظر: حسن کامرانی فر
جمعه ۲۷ تیرماه
* تراکتورسازی تبریز – فولاد مبارکه سپاهان
داور: محمدحسین زاهدی فرد کمکها: آرمان اسعدی – علی احمدی – مرتضی منصوریان ناظر: محسن ترکی
* پارس جنوبی جم – شهرخودرو مشهد
داور: سعید رحیمی مقدم کمکها: علیرضا ایلدروم – رضا حیدری – جواد رحیم زاده ناظر: نادر جعفری
* گل گهر سیرجان – شاهین شهرداری بوشهر
داور: حمید حاج ملک کمکها: حسن یوسفی – مهدی سیفی – حامد سیری ناظر: محمود رفیعی
* صنعت نفت آبادان – استقلال تهران
داور: اشکان خورشیدی کمکها: محمد جواد مداح – امیرمحمد داودزاده – رضا عادل ناظر: حیدر شکوری
* سایپا تهران – پیکان تهران
داور: امیر عرب براقی کمکها: یعقوب سخندان – یعقوب حجتی – ناصر جنگی ناظر: بهرام مهرپیما
* نساجی مازندران – نفت مسجد سلیمان
داور: یاسر همرنگ کمکها: میلاد قاسمی – علیرضا طاهرخانی – حسین زمانی ناظر : فریدون اصفهانیان
به گزارش خبرنگار مهر، بازی های هفته بیست و پنجم لیگ برتر ایران روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری در شهرهای مختلف کشور برگزار می شود.
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