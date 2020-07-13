حیدری بازی پرسپولیس و فولاد راسوت می زند/ استقلال به خورشیدی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران قضاوت کننده در هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ برتر ایران به شرح زیر است:

پنجشنبه ۲۶ تیرماه

* ذوب آهن اصفهان – ماشین سازی تبریز

داور: محمدحسین ترابیان کمکها: علی اکبر نوری – محسن بابایی – مهدی مرجانزاده ناظر: یدالله جهانبازی

* پرسپولیس – فولاد خوزستان

داور: بیژن حیدری کمکها: سعید علی نژادیان – مهدی الوندی – احمد محمدی ناظر: حسن کامرانی فر

جمعه ۲۷ تیرماه

* تراکتورسازی تبریز – فولاد مبارکه سپاهان

داور: محمدحسین زاهدی فرد کمکها: آرمان اسعدی – علی احمدی – مرتضی منصوریان ناظر: محسن ترکی

* پارس جنوبی جم – شهرخودرو مشهد

داور: سعید رحیمی مقدم کمکها: علیرضا ایلدروم – رضا حیدری – جواد رحیم زاده ناظر: نادر جعفری

* گل گهر سیرجان – شاهین شهرداری بوشهر

داور: حمید حاج ملک کمکها: حسن یوسفی – مهدی سیفی – حامد سیری ناظر: محمود رفیعی

* صنعت نفت آبادان – استقلال تهران

داور: اشکان خورشیدی کمکها: محمد جواد مداح – امیرمحمد داودزاده – رضا عادل ناظر: حیدر شکوری

* سایپا تهران – پیکان تهران

داور: امیر عرب براقی کمکها: یعقوب سخندان – یعقوب حجتی – ناصر جنگی ناظر: بهرام مهرپیما

* نساجی مازندران – نفت مسجد سلیمان

داور: یاسر همرنگ کمکها: میلاد قاسمی – علیرضا طاهرخانی – حسین زمانی ناظر : فریدون اصفهانیان

به گزارش خبرنگار مهر، بازی های هفته بیست و پنجم لیگ برتر ایران روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری در شهرهای مختلف کشور برگزار می شود.