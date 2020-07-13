تأمین مالی هزار میلیارد تومانی با انتشار اوراق اختیار فروش تبعی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر ابزارهای نوین مالی بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرد: پیرو اطلاعیه منتشر شده در رابطه با عرضه اوراق اختیار فروش تبعی توسط یک شرکت صنایع پتروشیمی در بورس اوراق بهادار تهران، با استقبال سرمایهگذاران تمامی اوراق قابل عرضه طی یک روز معاملاتی به فروش رسیده و تأمین مالی هزار میلیارد تومانی این هلدینگ از این طریق به انجام رسید.
نگار نظری مدیر ابزارهای نوین مالی بورس گفت: پیرو اطلاعیه منتشر شده در رابطه با عرضه اوراق اختیار فروش تبعی توسط شرکت صنایع پتروشیمی در بورس اوراق بهادار تهران، با استقبال سرمایهگذاران تمامی اوراق قابل عرضه طی یک روز معاملاتی به فروش رسیده و تأمین مالی هزار میلیارد تومانی هلدینگ مذکور از این طریق به انجام رسید.
وی با اشاره به اصلاح مقررات مربوط به نصاب سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق اختیار فروش تبعی افزود: با پیگیریهای انجام شده سازمان بورس موافقت خود را با اصلاح نصاب سرمایهگذاری صندوقها اعلام نموده و مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۶۲ مورخ ۱۳۹۹.۰۴.۰۸، صندوقهای سرمایهگذاری میتوانند حداکثر به میزان ۱۵ درصد از حجم هر یک از اوراق اختیار فروش تبعی منتشره را خریداری کنند.
نظری خاطرنشان کرد: همچنین سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری، در سهامی که مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی هستند، از نصاب سرمایهگذاری صندوقها در سهام خارج و در ردیف نصاب سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی قرار گرفته است. از این رو انتشار اوراق اختیار فروش تبعی میتواند به عنوان مسیری کوتاه و کم هزینه جهت تأمین مالی پروژهها و برنامههای توسعهای، مدنظر شرکتهای مختلف قرار گیرد.
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