به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه در خصوص سرانجام نامه رئیس دستگاه دیپلماسی به «جوزپ بورل» مسئول هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده برجام در خصوص فعال شدن سازوکار حل اختلاف، گفت: نامه ایران واصل شده و آقای بورل به عنوان هماهنگ کننده کمیسیون مشترک در حال رایزنی با سایر اعضا است تا در خصوص چگونگی جلسه‌ای که باید به دنبال این نامه ایران تشکل شود، تصمیم‌گیری کنند.

وی در خصوص زمان برگزاری این جلسه، افزود: به هر حال زمان برگزاری این جلسه مهلتی دارد و اکنون آقای بورل با اعضای مختلف مشورت می‌کند، ما منتظریم تا نتیجه مشورت‌ها و رایزنی‌های مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده برجام با سایر اعضا مشخص شود.

معاون سیاسی وزیر امورخارجه در خصوص مهم‌ترین خواسته ایران از نگارش این نامه، گفت: اگر عضوی از برجام به تعهدات خود عمل نکند یا مرتکب نقض تعهدات خود در برجام شود، طرف مقابل می‌تواند بر اساس سازوکار حل اختلاف، به کمیسیون مشترک شکایت کند.

عراقچی ادامه داد: معتقدیم کاری که سه کشور اروپایی انجام دادند به نوعی خلاف تعهداتشان در برجام است و این موضوع را به کمیسیون مشترک اطلاع دادیم و در جریان کمیسیون مشترک نسبت به واکنش‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی تاکید کرد: فعلاً در مرحله اطلاع رسانی هستیم و این سازوکار را فعال کردیم تا کمیسیون مشترک در جریان نظرات ایران مبنی بر اینکه سه کشور اروپایی مرتکب نقض تعهدات خود در برجام شده‌اند، قرار گیرد.

گفتنی است، سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امورخارجه پیش از این در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، تاکید کرد: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای به جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده برجام، یک بار دیگر موارد عدم پایبندی کشورهای اروپایی را طبق بند ۳۶ برجام به کمیسیون مشترک جهت حل و فصل ارجاع داد.