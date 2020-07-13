به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی در خصوص برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان در روزهای کرونایی گفت: تمام ابعاد کاری آموزشوپرورش تحت تاثیر کرونا است ازاینرو طرح سنجش را با یک ماه تاخیر شروع کردیم زیرا این برنامه جوهره اصلیاش حفظ و ارتقا سلامت است.
رئیس سازمان آموزشوپرورش استثنایی بابیان چرایی اجرای برنامه سنجش اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیات دولت در سال ۷۵، اساسنامه سازمان و قانون برنامه پنج ساله اجرای طرح سنجش الزامی است.
وی افزود: انجام برنامه سنجش به بهبود کیفیت آموزشوپرورش منجر میشود زیرا با شناسایی دانش آموزان ناتوان جسمی و حرکتی، اوتیسم و میتوان دانش آموزان را جایابی مناسب کرد.
رئیس سازمان آموزشوپرورش استثنایی گفت: با مجوز ستاد ملی مقابله با کرونا این طرح را شروع کردیم و همه پروتکلها را رعایت کردهایم. در حال حاضر سنجش فقط از دانش آموزان بدو ورود به دبستان گرفته میشود و۲۰۰ پایگاه سنجش را نسبت به سال گذشته افزایش دادیم.
وی افزود: کار دیگری که ما امسال انجام دادیم این بوده که پیشتر اتاق انتظار برای والدین نداشتیم اما اکنون این اتاق برای والدین در نظر گرفته شده است. همچنین قبلاً زمان سنجش برای هر دانشآموز ۱۵ دقیقه بوده اما اکنون زمان سنجش برای هر فرد را به ۳۰ دقیقه رساندهایم.
حسینی ادامه داد: ما پیشتر در شیفت بعدازظهر امکان سنجش را نداشتیم اما الان این امکان فراهم شده و سنجش در شیفت بعدازظهر نیز انجام میشود. همچنین ضدعفونی کردن دانشآموزان، استفاده از ماسک و نحوه پرداخت هزینههای از طریق دستگاه لحاظ شده است.
رئیس سازمان آموزشوپرورش استثنایی در خصوص نوبتدهی برای سنجش نوآموزان گفت: خانوادهها ضمن مراجعه به مدارس برای ثبتنام نوآموز خود، در طرح نوبتدهی طرح سنجش نیز قرار میگیرند.
وی افزود: اگر ازدحامی در پایگاههای سنجش بوده است به این دلیل است که خانوادهها در ساعت مقرر مراجعه نکردهاند.
حسینی در پاسخ به این پرسش که تا امروز چه تعداد از نوآموزان در این طرح شرکت کردند، گفت: تا امروز ۲۵۰ هزار نفر نوبتگیری و ۱۳ هزار نفر در طرح سنجش شرکت کردند که نسبت به گذشته استقبال خوبی بوده است.
وی در پایان گفت: اگر در استانی ستاد ملی مقابله با کرونا تشخیص داد که فعلاً نباید طرح سنجش دانش آموزان صورت گیرد، میتوانند آن را به زمان دیگری موکول کنند که شرایط بهتر باشد.
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