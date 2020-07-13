به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حاجی محمد مهدیان نسب امروز دوشنبه در سخنانی گفت: مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی استان، حین کنترل خودروهای عبوری یک دستگاه خودرو کامیون ولوو را در محور خرم آباد- پلدختر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودرو توقیفی ۳۴ دستگاه کولر گازی، ۳ دستگاه تلویزیون ۵۵ اینچ، ۳ دستگاه ماشین خشک کن و ۲ عدد باند خانگی قاچاق فاقد مدارک را کشف و یک نفر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لرستان ادامه داد: طبق نظر کارشناسان ارزش اجناس قاچاق مکشوفه ۱۵ میلیارد ریال اعلام و متهم به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح معرفی شد