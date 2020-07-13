دولت مصمم است برای رفع مشکلات با همراهی دو قوه دیگر تلاش کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز دوشنبه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه با اشاره به اینکه این شورا پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران و تحمیل جنگ اقتصادی تشکیل شد، گفت: در جلسه‌ای رهبر معظم انقلاب با تاکید بر ضرورت آمادگی و هماهنگی همه ارکان کشور در مقابله با جنگ اقتصادی دشمن فرمودند که فرمانده این جنگ باید رئیس جمهور باشد و سایر قوا نیز می‌بایست در کنار دولت به میدان بیایند.

روحانی با بیان اینکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به منظور اتخاذ تصمیمات خاص و مناسب در شرایط ویژه اقتصادی تشکیل شد، گفت: بر این اساس مقرر شد تصمیماتی که نیاز به هماهنگی میان قوا دارد با تایید رهبر معظم انقلاب، برای همه لازم‌الاجرا باشد.

رئیس جمهور با اشاره به تصمیمات مهمی که طی دو سال گذشته در این جلسه اتخاذ شده است، گفت: تاکنون با همه مشکلات موجود با هماهنگی و همدلی توانسته‌ایم از شرایط مشکل پیش آمده در گذشته عبور کنیم و در فرصت یکساله پیش رو نیز سه قوه می‌توانند در کنار یکدیگر تصمیمات موثری را برای شکوفایی اقتصاد کشور اتخاذ کنند.

روحانی با بیان اینکه امروز به واسطه تحریم‌ها و شیوع بیماری کرونا، کشور در شرایط سختی از لحاظ اقتصادی قرار دارد، تاکید کرد: علیرغم همه مشکلاتی که در بخش‌های مختلف اعم از واردات، صادرات، فروش نفت و تامین ارز با آنها مواجه هستیم، اما دولت مصمم است که در راستای رفع مشکلات و بهبود شرایط سخت زندگی مردم با همه توان تا آخرین لحظه تلاش کند.

رئیس جمهور با ابراز تشکر از بیانات راهگشای مقام معظم رهبری که نقشه راه سه قوه را در مسیر همکاری و هم‌افزایی ترسیم کردند، اظهار امیدواری کرد مسوولان قوای سه گانه با همدلی و هماهنگی و اتخاذ تصمیمات مناسب بتوانند شرایط کشور را به بهترین وجه پیش برده و موجب کاهش مشکلات مردم و بهبود معیشت آنها شوند.

پس از سخنان رئیس جمهور، حجت‌الاسلام رئیسی رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت همکاری همه ارکان کشور برای حل معضلات اقتصادی گفت: مردم از همه مسوولان انتظار دارند تا برای حل معضلات معیشتی و اقتصاد کشور اقدامات موثری انجام داده و همه مسوولان در هر سه قوه باید در کنار یکدیگر با یک برنامه منسجم در مسیر رفع مشکلات مردم اقدام کنند.

همچنین محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این جلسه حل مشکلات اقتصادی کشور را دغدغه اصلی قوه مقننه و نمایندگان مجلس برشمرد و با تاکید بر آمادگی مجلس شورای اسلامی با دولت در جهت حل مشکلات افزود: با هماهنگی، همراهی و انسجام در تصمیم‌گیری‌ها از سوی همه قوا و مسوولان در سطوح مختلف کارشناسی، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، اقدامات موثری برای حل این مشکلات اقتصادی انجام داد.

در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و روند تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور ارائه کرد. روسای سه قوه ضمن حمایت از برنامه‌های بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز، بر لزوم تشویق و حمایت همه‌جانبه از رشد صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد تاکید کردند.