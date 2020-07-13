ارمنستان و آذربایجان باید اختلافات را بصورت مسالمت آمیز حل کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران که آیا موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال منطقه مورد مناقشه در قره باغ تغییر کرده است، اظهار داشت: موضع ما درباره منطقه مورد مناقشه در قره باغ بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان هیچ تغییری نکرده است.

وی ضمن تاکید بر ضرورت احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و استفاده از روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، افزود: معتقدیم این دو کشور همسایه باید اختلافات خود را بصورت مسالمت آمیز حل و فصل نمایند و جمهوری اسلامی ایران نیز همواره آمادگی خود را برای مساعدت به حل و فصل این اختلاف اعلام کرده است.