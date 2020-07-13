مصطفی الکاظمی به کربلا و بصره سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موازین نیوز، منابع خبری عراقی به نقل از یک مسئول نزدیک به دفتر نخست وزیر این کشور از سفر هفته جاری «مصطفی الکاظمی» به دو استان در جنوب عراق خبر دادند.

طبق گفته این منبع، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق روز سه شنبه به استان کربلا سفر خواهد کرد و همچنین چند پروژه عمرانی و درمانی را افتتاح می‌کند.

منبع مذکور افزود که الکاظمی روز چهارشنبه نیز به منظور کسب اطلاع از اوضاع خدمات رسانی و امنیتی استان بصره به این استان سفر خواهد کرد.

برخی علت تسریع در سفر الکاظمی به استان‌های جنوبی عراق را دلجویی از اهالی این استان‌ها اعلام کردند که نیروهای امنیتی روز یکشنبه مانع برپایی تظاهرات آنها در بغداد پایتخت شدند.