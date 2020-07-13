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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۲۳:۳۶

منابع عراقی:

مصطفی الکاظمی به کربلا و بصره سفر می کند

مصطفی الکاظمی به کربلا و بصره سفر می کند

یک مقام نزدیک به دفتر نخست وزیر عراق از سفر هفته جاری «مصطفی الکاظمی» به دو استان کربلا و بصره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موازین نیوز، منابع خبری عراقی به نقل از یک مسئول نزدیک به دفتر نخست وزیر این کشور از سفر هفته جاری «مصطفی الکاظمی» به دو استان در جنوب عراق خبر دادند.

طبق گفته این منبع، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق روز سه شنبه به استان کربلا سفر خواهد کرد و همچنین چند پروژه عمرانی و درمانی را افتتاح می‌کند.

منبع مذکور افزود که الکاظمی روز چهارشنبه نیز به منظور کسب اطلاع از اوضاع خدمات رسانی و امنیتی استان بصره به این استان سفر خواهد کرد.

برخی علت تسریع در سفر الکاظمی به استان‌های جنوبی عراق را دلجویی از اهالی این استان‌ها اعلام کردند که نیروهای امنیتی روز یکشنبه مانع برپایی تظاهرات آنها در بغداد پایتخت شدند.

کد مطلب 4973419

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